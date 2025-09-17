Morning wrap (21.06.2024)
Wall Street indices began to slide after a mixed opening of the cash session yesterday. S&P 500 dropped 0.25%, Nasdaq moved 0.81% lower and small-cap...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
المزيد
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
المزيد
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
المزيد
يتم تداول المؤشرات الأمريكية على انخفاض في الجزء الثاني من الجلسة بعد اختراق أعلى مستوياتها التاريخية. يخسر مؤشر S&P 500 ما يقرب من 0.3٪ اليوم بعد...
U.S. indices are trading down in the second part of the session after breaking out of historic highs. The S&P 500 is losing almost 0.3% today after...
تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي (NATGAS) بشكل ملحوظ إلى ما دون منطقة 3 دولارات، حيث تشير توقعات NOAA الجديدة والبيانات الجغرافية المكانية من Maxar Technologies...
Futures on natural gas (NATGAS) slipped significantly below $3 zone as new NOAA forecasts and Maxar Technologies geospatial data signals more cold weather...
العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بعد 3 ساعات من افتتاح سوق الأسهم بعد التوقف المؤقت للعطلة أمس دافعت عن مستوى 20000 نقطة، حيث يمكننا أن نرى أول منطقة...
Futures on Nasdaq 100 (US100) 3 hours after stock market opening after yesterday holiday pause defended 20,000 points level, where we can see firs strong...
شهدت دبي في شهر مايو انخفاضا في معدل التضخم إلى 3.8% من 3.9% في أبريل. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فقد سجل ثاني أعلى مستوى في الأشهر السبعة الماضية. ويعزى...
US EIA Oil inventories change: -2.547M vs -2.8M and 3.73M Gasoline inventories change: -2.28M vs 1.05M and 2.565M Distillate inventories change:...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
يتم تداول المعادن الثمينة على ارتفاع اليوم، حيث ارتفع الذهب بنسبة 1.3%، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3%، وارتفع البلاديوم بنسبة 2.3%، وارتفعت الفضة بنسبة تزيد...
Precious metals are trading higher today - gold gains 1.3%, platinum adds 0.3%, palladium gains 2.3% and silver rallies over 3%. The move higher is somewhat...
لا يزال العائد القوي للدولار الأمريكي وسندات الخزانة لأجل 10 سنوات لا يوقف الارتفاع في العقود الآجلة للذهب. علق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس،...
Still strong US dollar and 10-year treasuries yield doesn't stop rally on gold futures. President of the Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel...
جاء مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو عند -14 مقابل 13.8 المتوقعة. و -14.3 سابقًا، مما يشير إلى أن المستهلكين الأوروبيين لا يزالون تحت الضغط وأن التحسن...
Eurozone consumer confidence index came in -14 vs 13.8 exp. and -14.3 previously, signalling that European consumers are still under pressure and June...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي أسبوع البنوك المركزية والبريطاني بثبت الفائدة البيانات الأمريكية تدعم خفضين للفائدة قبل...
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم عن إدراج السندات الصادرة عن حكومة إمارة أبوظبي بقيمة 5 مليارات دولار ,وقالت المصادر، في تعميم اليوم، إن الإدراج...
مؤشرات وول ستريت تفتح متباينة يتم تداول US100 بأكثر من 20,000 نقطة بعد تجديد العقد ارتفعت أسهم Dell وSuper Micro Computer وNvidia بفضل أخبار xAI ارتفاع...
Wall Street indices open mixed US100 trades above 20,000 pts after contract rollover Dell, Super Micro Computer and Nvidia trade higher on xAI news Accenture...
