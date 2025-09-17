BREAKING: US jobless claims slightly higher📊Weak housing starts and Philly Fed data
US jobless claims came in 238k vs 235k exp. and 242k previously (Continued jobless claims came in 1810k vs 1828k exp. and 1820k previously) US Housing...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: انشاء المنازل: السابق: 1352, المتوقع: 1370,الفعلي: 1277 تراخيص البناء: السابق: 1440 , المتوقع:...
بعد التمديد اليوم، تنخفض العقود الآجلة الأمريكية للقمح، لأن تجار السلع يتتبعون تقدمًا كبيرًا جدًا في الحصاد الأمريكي مما يشير إلى زيادة العرض. كما رفع...
دافع Ethereum عن المزيد من الانخفاضات عند مستوى دعم كبير حول منطقة 3340-3400 دولار أمريكي. منذ بداية الأسبوع، لاحظنا انتعاشًا في سوق العملات المشفرة،...
ارتفع مؤشر DAX خلال جلسة الخميس تستفيد شركة إيفوتيك من شائعات إمكانية الاستحواذ قرارات البنك المركزي الوضع العام للسوق: شهدت جلسة الخميس...
حلّت السعودية محل الصين باعتبارها المصدّر الأكثر إنتاجية للديون الدولية بين الأسواق الناشئة، محطمة بذلك مسيرة بكين التي استمرت 12 عاماً في القمة ,إذ تكشف...
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:5.25%، المتوقع: 5.25%، الفعلي: 5.25% توزيع أصوات المصرفيين (انخفاض-...
يتم تداول Broadcom عند أعلى مستوياته على الإطلاق أثار الإصدار القوي لأرباح الربع الثاني من العام المالي دفعة تصاعدية أخرى للسهم أكبر قفزة في يوم...
من المقرر أن يعلن بنك إنجلترا قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش اليوم. من غير المتوقع أن يخفض البنك أسعار الفائدة،...
تكتسب الكرونة النرويجية قيمتها بعد قرار بنك Norges بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.5%. وأعلن البنك أن أسعار الفائدة ستبقى على الأرجح في منطقة...
- سويسرا، قرار البنك المركزي السويسري. الفعلية: 1.25%. التوقعات: 1.25%. سابقاً: 1.5%. يتوقع البنك المركزي السويسري أن يصل التضخم لعام 2024...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أعلى للجلسة في أوروبا يتحول اهتمام المستثمرين إلى قرارات البنك المركزي السويسري وبنك إنجلترا وبنك النرويج سيتعرف المستثمرون...
