Economic calendar: SNB and BoE decisions in the spotlight
Futures indicate a higher opening of the session in Europe Investors' attention turns to the decisions of the SNB, BoE and Norges Bank A...
أخبار الأسواق
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
المزيد
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
المزيد
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق: 4.50%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث): الحالي 3.4٪؛ السابق 3.6٪؛ توقعات أسعار...
المزيد
Futures indicate a higher opening of the session in Europe Investors' attention turns to the decisions of the SNB, BoE and Norges Bank A...
مؤشر أسعار المنتجين الألماني الفعلي على أساس سنوي -2.2% (التوقعات -2%، السابق -3.3%) مؤشر أسعار المنتجين الألماني شهريًا الفعلي 0% (المتوقع 0.1%، السابق...
German PPI YoY actual -2.2% (forecast -2%, previous -3.3%) German PPI MoM actual 0% (forecast 0.1%, previous 0.2%) In May 2024, lower energy prices...
تسير جلسة الخميس في أسواق آسيا والمحيط الهادئ بمزاج مختلط. ويرتفع مؤشر نيكي الياباني حاليًا بما يقرب من 0.25%، ويخسر مؤشر هانغ سنغ 0.5%، ويضيف...
Thursday's session in Asia-Pacific markets is proceeding in a mixed mood. Japan's Nikkei is currently gaining close to 0.25%, the Hang Seng...
كانت وول ستريت مغلقة اليوم بسبب العطلة الأمريكية ولم يتم عقد جلسة نقدية للأسهم. أدى نقص المتداولين الأمريكيين إلى انخفاض السيولة وهدوء عام في الأسواق...
Wall Street was closed today due to US holiday and stock cash session was not held. Lack of US traders led to a lower liquidity and overall calmer afternoon...
من المقرر أن يعلن البنك الوطني السويسري قراره المقبل بشأن السياسة النقدية غدًا في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. تستعد الأسواق لخفض آخر لأسعار الفائدة،...
Swiss National Bank is scheduled to announce its next monetary policy decision tomorrow at 8:30 am BST. Markets are positioning for another rate cut, after...
يواصل النفط الخام انتعاشه، على الرغم من أن الزيادة اليوم تقتصر على حوالي 0.5٪ لكل من خام غرب تكساس الوسيط وبرنت. في الحالة الأخيرة، نحن نتعامل مع تمديد...
Crude oil continues its rebound, although today's increase is limited to about 0.5% for both WTI and Brent. In the latter case, we are dealing with...
ارتفع البيزو التشيلي اليوم، حيث بدأ هذا التحرك بعد صدور تقرير السياسة النقدية الفصلي من قبل البنك المركزي التشيلي. ولكي نكون أكثر دقة، يمكن تسمية مجموعة...
Chilean peso is gaining today, with the move being triggered by release of a quarterly monetary policy report by Chile's central bank. To be more precise,...
أصبحت Nvidia أكبر شركة مدرجة في وول ستريت، وبالتالي الشركة الأكثر قيمة في العالم. استغرق الأمر 96 يومًا فقط لتنمو القيمة السوقية من 2 تريليون دولار إلى...
Nvidia has become the largest company listed on Wall Street, and thus also the most valuable company in the world. It took it only 96 days to grow from...
يواجه البلاديوم صعوبات في الآونة الأخيرة، حيث انخفض إلى ما دون منطقة 900 دولار ووصل إلى أدنى مستوى منذ منتصف فبراير 2024. وكان أداء المعادن الثمينة أضعف...
PALLADIUM has been struggling as of late, dropping below the $900 per ounce area and reaching the lowest level since mid-February 2024. Precious metal...
من المتوقع أن تحقق شركات الذكاء الاصطناعي عوائد كبيرة على المدى القصير (6-12 شهرًا)، على الرغم من الضغوط التضخمية المحتملة على المدى القريب بسبب النفقات...
AI companies are anticipated to drive significant returns in the short-term (6-12 months), despite potential inflationary pressures in the near-term...
انخفض مؤشر DAX قليلاً خلال جلسة الأربعاء تحولت الأنظار إلى أسهم SMA Solar التي خسرت 28% جيفريز يرفع التوقعات لمجموعة GEA الوضع العام للسوق: وشهدت...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم