DE40: انخفاض SMA Solar بنسبة 28% بعد تخفيض توقعات 2024 📉
انخفض مؤشر DAX قليلاً خلال جلسة الأربعاء تحولت الأنظار إلى أسهم SMA Solar التي خسرت 28% جيفريز يرفع التوقعات لمجموعة GEA الوضع العام للسوق: وشهدت...
أخبار الأسواق
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ - خفض). سابقاً: 0-4-5؛ التوقعات: 0-8-1, الفعلي: 0-7-2 أصدر بنك إنجلترا تحذيرات بشأن خطر تأثيرات الجولة الثانية على الأجور...
المزيد
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
المزيد
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
المزيد
انخفض مؤشر DAX قليلاً خلال جلسة الأربعاء تحولت الأنظار إلى أسهم SMA Solar التي خسرت 28% جيفريز يرفع التوقعات لمجموعة GEA الوضع العام للسوق: وشهدت...
DAX loses slightly during Wednesday's session Attention turned to SMA Solar shares losing 28% Jefferies raises outlook for GEA Group Overall...
ضخت البنوك الوطنية تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة بلغت نحو 15.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف...
برقم قياسي جديد تقدمت الإمارات للمركز الـ7عالمياً في القوة التنافسية للدول 2024 ، إذ أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس...
ارتفعت Ethereum اليوم بنسبة 1.80٪ لتعود فوق 3500 دولار بعد أن أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) أنها تنهي تحقيقاتها في Ethereum. أنهت...
Ethereum gains 1.80% today returning above $3,500 after the Securities and Exchange Commission (SEC) announced that it is ending its investigation into...
ارتفعت المؤشرات الصينية اليوم، إذ تقدم تداول HK.cash بنسبة 2.2% تقريبًا مع تفاعل المستثمرين مع الإعلان عن إصلاحات السوق المالية في المنتدى المالي الصيني...
Chinese indices are soaring today, with HK.cash traded almost 2.2% higher as investors reacted to the announcement of financial market reforms at...
تم إيقاف التداول في سوق الأسهم الأمريكية اليوم بسبب عطلة Juneteenth الوطنية تشير العقود الآجلة للأسهم الأوروبية إلى افتتاح منخفض على الرغم من المشاعر...
Trading on spot US stock market is halted today due to Juneteenth national holiday. Nasdaq and NYSE will reopen tomorrow Despite on that trading on...
اء مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة (لشهر مايو) عند 2% مقابل 2% المتوقعة. و2.3% سابقاً وجاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 3.5%...
UK CPI (for May) came in 2% YoY vs 2% exp. and 2.3% previously (0.3% MoM vs 0.4% exp. and 0.3% previously) Core CPI came in 3.5% YoY vs 3.5% exp. and...
أغلق مؤشر S&P 500 جلسة الأمس على بعد خطوة واحدة من أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق عند 5500 نقطة، حيث ارتفعت أسهم Nvidia التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي...
The S&P 500 closed yesterday session one step closer to the historic all-time high 5,500 level as AI-driven Nvidia surged 3.5% becoming the most...
جلبت الجلسة في أوروبا مكاسب معتدلة بين المؤشرات الرئيسية من القارة القديمة. وحققت مؤشرات DAX وCAC40 وFTSE جميعها مكاسب. تنتهي مؤشرات وول ستريت اليوم...
The session in Europe brought moderate gains among the major benchmarks from the Old Continent. The DAX, CAC40 and FTSE all made gains. Indexes on...
ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي (هنري هاب) اليوم حيث من المتوقع أن تنتشر الحرارة الشديدة عبر الولايات الأمريكية، مما يزيد الطلب على التبريد....
Futures on US natural gas (Henry Hub) gains today as extreme heat is expected to spread across the US states, increasing demand for cooling. Recently...
أجرى باركين، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، مقابلة اليوم شارك فيها بآرائه حول وضع الاقتصاد الكلي الحالي والتوقعات للأشهر...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم