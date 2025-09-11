حصاد الأسواق(23.07.2025)
تباينت معنويات السوق في وول ستريت أمس، حيث أثرت أسهم التكنولوجيا سلبًا على المؤشرات (ناسداك: -0.4%، ستاندرد آند بورز 500: +0.05%، داو جونز: +0.4%)....
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
تُبدي وول ستريت تباينًا في المعنويات اليوم، حيث يتعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط قبيل صدور تقارير الأرباح الرئيسية من كبرى شركات التكنولوجيا الكبرى. ورغم...
تستمر العقود الآجلة للسكر في الانخفاض بنسبة 1% أخرى حيث قد تسمح الهند، ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، بتصدير السكر في موسم 2025-2026 بدءًا من أكتوبر،...
تراجعت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية، حيث أثرت الرسوم الجمركية على العديد من تقارير الأرباح الرئيسية، وخاصةً على شركة جنرال موتورز، على الرغم من...
مؤشر ريتشموند الفيدرالي المركب: الفعلية -20 التوقعات -2، السابقة -8 (مُعدّلة من -7) تدهور نشاط التصنيع في المنطقة الخامسة...
سجلت اتحاد اتصالات موبايلي ارتفاعا بصافي أرباحها خلال الربع الثاني من 2025 بنحو 25.6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 830 مليون ريال ما يعادل حوالي 221.3...
توقف مؤشر الدولار الأمريكي عن موجة البيع التي شهدها أمس، والتي نتجت عن تعليقات متباينة من الإدارة الأمريكية بشأن انتهاء المفاوضات التجارية رسميًا (USDIDX:...
أظهرت نتائج شركة كوكاكولا (KO.US) للربع الثاني مرونةً في ظل بيئة استهلاكية صعبة وضغوط تنظيمية جديدة في الولايات المتحدة. وبينما تجاوزت الأرباح التوقعات...
دخلت أسواق الأسهم الأوروبية، التي استهلت العام بأداء قوي متفوق على أداء الأسهم الأمريكية، مرحلة من التقلبات المتزايدة. بعد ارتفاع ملحوظ في النصف الأول...
تراجعت الأسهم الألمانية نتائج الشركات وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية يدفعان المؤشرات الأوروبية إلى الانخفاض تراجع سهم سارتوريوس بعد صدور بيانات...
النفط وافق العراق على السماح بمرور شحنات النفط عبر إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي شمال البلاد. ومن المتوقع أن يُصدر إقليم كردستان ما يقارب 230,000-250,000...
يشهد الدولار الأمريكي انتعاشًا طفيفًا بنسبة 0.05%، في تصحيح طفيف بعد انخفاضه أمس بنسبة 0.60% تقريبًا. ويعكس ضعف الدولار حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق...
لا يتضمن جدول أعمال اليوم أي بيانات اقتصادية كلية رئيسية. مع ذلك، سينصبّ اهتمام المستثمرين على خطابات محافظي البنوك المركزية، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي...
أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي أن المجلس يتوقع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مع مرور الوقت، لكنه يركز على التوقيت والنطاق. أيدت الأغلبية...
أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الجلسة الأولى من الأسبوع الجديد على ارتفاع طفيف، مقتربةً من أعلى مستوياتها المحلية. وقت النشر، ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.56%،...
من المقرر أن تُعلن شركة كوكاكولا (KO.US) عن أرباحها للربع الثاني من عام 2025 غدًا قبل افتتاح السوق. ويتوقع السوق نموًا متواضعًا في الإيرادات وانخفاضًا...
شهدت شركة Opendoor Technologies (OPEN.US) ارتفاعًا هائلاً في سعر سهمها، حيث ارتفع بنسبة 178% خلال الأسبوع الماضي، ونحو 600% على أساس شهري، مسجلةً بذلك...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وتحسن البيانات الاقتصادية موسم الأرباح في أوجه الرسوم الجمركية...
ينصب اهتمام المستثمرين اليوم على أرباح الشركات، مع تراجع مؤقت لموضوع الرسوم الجمركية. ويزيد غياب البيانات الاقتصادية الكلية الرئيسية من أهمية التقارير...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المنتجين(Y/Y): السابق: 1.2%, الفعلي: 1.7% مؤشر أسعار المنتجين (M/M): السابق:...
