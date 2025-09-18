NATGAS gains after rollover amid heat spreading through US states
Futures on US natural gas (Henry Hub) gains today as extreme heat is expected to spread across the US states, increasing demand for cooling. Recently...
أخبار الأسواق
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ - خفض). سابقاً: 0-4-5؛ التوقعات: 0-8-1, الفعلي: 0-7-2 أصدر بنك إنجلترا تحذيرات بشأن خطر تأثيرات الجولة الثانية على الأجور...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
أجرى باركين، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، مقابلة اليوم شارك فيها بآرائه حول وضع الاقتصاد الكلي الحالي والتوقعات للأشهر...
Barkin, the President and CEO of the Federal Reserve Bank of Richmond, gave an interview today in which he shared his views on the current macroeconomic...
يسجل اليورو مقابل الدولار الأميركي انتعاشًا قصير المدى على شكل حرف V؛ دافع الزوج عن مناطق الدعم عند 1.066، حيث يقع تصحيح فيبوناتشي 71.6 للموجة الصعودية...
المؤشرات تفتح على ارتفاع طفيف USDIDX يمحو المكاسب التي حققها في وقت سابق من اليوم انخفاض عوائد السندات الأمريكية افتتحت أسواق الأسهم الأمريكية...
Indices Open Slightly Higher USDIDX erases gains from earlier in the day US bond yields decline US stock markets opened slightly higher...
02:15 PM BST, United States - Industrial Production for May: Industrial Production: previous -0.38% YoY; Industrial Production:...
صدر اليوم تقرير الإنتاج الصناعي الأمريكي لشهر مايو عند الساعة 2:15 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادات طفيفة في الإنتاج الصناعي...
علق جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، اليوم على الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن المزيد من مسار خفض أسعار الفائدة سيعتمد على البيانات. أتوقع...
John Williams, the chair of Federal Reserve Bank of New York commented today US economy, signalling that further rate cuth path will depend on data. I...
US retail sales came in weaker than expected with 0.1% MoM vs 0.3% MoM exp. and 0% previously US Core Retail Sales MoM came in -0.1% vs 0.2% exp....
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: -0.2%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.1% مبيعات التجزئة من...
انخفض EURHUF بعد قيام بنك Nemzeti الهنغاري بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم
The Central Bank of Hungary (Nemzeti Bank) cut interest rates as expected by 25 basis points to 7%. Deputy Governor Barnabás Virág said...
بعد أن لامست عملة البيتكوين أدنى مستوياتها الشهرية بالقرب من 65000 دولار، أصيب بعض مستثمري العملات البديلة بالذعر من بيع العملات المشفرة الأصغر حجمًا....
After Bitcoin touched the monthly lows near $65,000 some altcoin investors panicked selling smaller cryptocurrencies. Also, the second biggest cryptocurrency,...
ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.4% في نهاية النصف الأول من جلسة الثلاثاء نشر معهد الأبحاث الألماني ZEW أحدث مؤشر للثقة الاقتصادية في الساعة 10 صباحًا بتوقيت...
Dax gains 0.4% at the end of the first half of Tuesday's session German research institute ZEW published its latest economic sentiment index...
النفط من المقرر بيع نفط الأورال إلى الهند بخصم قدره 3 دولارات للبرميل، وهو ما يمثل، بالأسعار الحالية، انتهاكا للحد الأقصى للسعر المحدد...
