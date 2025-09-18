Commodity Wrap - Oil, Gold, Natural Gas, Cocoa (18.06.2024)
Oil Urals oil is to be sold to India at a discount of $3 per barrel, which at current prices would be a violation of the price cap set at $60 per...
أخبار الأسواق
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ - خفض). سابقاً: 0-4-5؛ التوقعات: 0-8-1, الفعلي: 0-7-2 أصدر بنك إنجلترا تحذيرات بشأن خطر تأثيرات الجولة الثانية على الأجور...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
· توقعات السوق: خفض الفائدة يقترب لكن إلى أي مدى وبأي وتيرة؟ · تأثير القرار على الذهب بعد صعوده قرب 3,700. · انعكاسات على الدولار الأمريكي...
يعد الدولار الأمريكي واحدًا من أفضل العملات الرئيسية أداءً اليوم، وذلك قبل ساعات فقط من صدور البيانات الأمريكية عالية المستوى. يعد تقرير مبيعات التجزئة...
أصدر معهد ZEW الألماني للأبحاث الاقتصادية أحدث مجموعة من مؤشرات المعنويات في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن تظهر البيانات تحسنا...
وصل مؤشر S&P 500 إلى أعلى مستوى قياسي له خلال العام الثلاثين يوم الاثنين، مما أدى إلى زيادة الحماس تجاه الأسهم الأوروبية والآسيوية. دفعت...
كان إعلان السياسة من بنك الاحتياطي الأسترالي حدثًا رئيسيًا في جلسة آسيا والمحيط الهادئ اليوم. كان الدولار الأسترالي ضعيفًا في البداية حيث ترك بنك الاحتياطي...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح مرتفع بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في دائرة الضوء مؤشر ZEW الألماني لشهر يونيو على جدول الأعمال عدد الخطابات...
أنهت مؤشرات وول ستريت تعاملات يوم أمس عند مستويات قياسية جديدة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.77%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.49%، وارتفع مؤشر ناسداك...
تعافت مؤشرات وول ستريت من الافتتاح المنخفض ويتم تداولها على ارتفاع، مع ارتفاع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8% ويقترب من علامة 5500 نقطة. ناسداك يقفز 1.1%...
Bank of America issued a recommendation for the AUDCHF currency pair. Bank of America recommends taking a long position on the pair with following levels: Entry...
Bank of America issued a recommendation for the NZDCAD currency pair. Bank of America recommends taking a long position on the pair with following levels: Entry...
امتد التراجع في سوق الغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) إلى أسبوع جديد. أطلقت NATGAS تداولات الأسبوع الجديد بفجوة سعرية هبوطية واستمرت في التحرك نحو الأسفل....
Credit Agricole issued a recommendation for the EURGBP currency pair. Credit Agricole recommends taking a long position on EURGBP at the following levels: Entry...
من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الأسترالي قراره المقبل بشأن السياسة النقدية غدًا في الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة...
