التقويم الاقتصادي: التركيز على محافظي البنوك المركزية
على الرغم من المشاعر الأسوأ في آسيا، تشير العقود الآجلة إلى انفتاح أعلى في أوروبا مع ذلك، قد تكون هناك بعض التقلبات في التقويم الاقتصادي الكلي في...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ - خفض). سابقاً: 0-4-5؛ التوقعات: 0-8-1, الفعلي: 0-7-2 أصدر بنك إنجلترا تحذيرات بشأن خطر تأثيرات الجولة الثانية على الأجور...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
Despite worse sentiment in Asia, futures point to higher opening in Europe A light macro calendar ahead, however, some volatility may be provided...
أنهت تداولات يوم الجمعة في وول ستريت بمشاعر متباينة. وكان مؤشر ناسداك للتكنولوجيا المؤشر الوحيد الذي حقق أي مكاسب خلال اليوم، إلا أنها لم تتجاوز 0.15%. انخفضت...
Friday's trading on Wall Street ended in mixed sentiment. The Nasdaq technology index was the only benchmark to post any intraday gains, nevertheless...
انخفضت وول ستريت بشكل طفيف اليوم. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.12%، وخسر مؤشر داو جونز 0.3%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%. من...
Wall Street is mostly down minimally today. The S&P 500 loses 0.12%, the Dow Jones loses 0.3%, while the Nasdaq 100 gains 0.3% Among BigTech Nvidia...
ارتفعت العقود الآجلة للذهب اليوم بنسبة 1.3٪ تقريبًا مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.21٪ وهو أدنى مستوى منذ 1 أبريل 2024. أبلغت...
Gold futures gains today almost 1.3% as US 10-year treasury yields dropped to 4.21% the lowest level since 1 April 2024. Loretta Mester, chair of the Cleveland...
The Fed's hawkish stance surprised the market, leading to gains in the USD market in the second half of the week. The market's attention is now...
تواصل العملات المشفرة انخفاضاتها في نهاية الأسبوع، وهو ما يتعلق بقوة الدولار الأمريكي والانخفاضات الهائلة التي شهدتها مؤشرات سوق الأسهم. هناك عامل إضافي...
Cryptocurrencies are extending the declines at the end of the week, which has to do with the strength of the U.S. dollar and the massive declines seen...
وول ستريت تخسر في بداية جلسة اليوم. US30 وUS500 يخسران 0.7% و0.35% على التوالي، ويتداول US100 ثابتًا وجاءت مشاعر المستهلك الأمريكي وفقا لجامعة ميشيغان...
Wall Street is losing at the start of today's session. US30 and US500 are losing 0.7% and 0.35% respectively, US100 is trading flat US consumer...
اليوم، جاءت البيانات الكلية الأمريكية مختلطة. وانخفضت أسعار الواردات والصادرات على السواء، لكن توقعات التضخم الأولية وفقا لجامعة ميشيغان ارتفعت بشكل طفيف...
Today, US macro data came in mixed. Both import and export prices dropped, but prelim inflation expectations according to University of Michigan risen...
University of Michigan sentiments came in 65.6 vs 72 expected and 69.1 previously Expectations: 67.6 vs 72 exp. and 68.8 previously Current condition:...
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة 5 سنوات ديسمبر من جامعة ميشيغان: السابق: 3%, الفعلي: 3.1% توقعات التضخم لمدة سنة واحدة ديسمبر...
أسعار الواردات الأمريكية: -0.4% مقابل -0.1% المتوقعة. و0.9% سابقاً أسعار الصادرات الأمريكية: -0.6% مقابل 0.1% المتوقعة. و0.5% سابقاً كما جاءت...
Today, macro reading from the US fuelled a perspective of disinflationary effects in the economy, with both import and export prices falling faster than...
يواصل مؤشر داكس الانخفاض، مسجلاً أسوأ أسبوع له هذا العام من المتوقع أن تعود بطولة يورو 2024 بأكثر من مليار يورو على الاقتصاد الألماني أسهم الدفاع...
