DE40: DAX with the worst week performance in 2024
DAX continues declines, recording its worst week this year Euro 2024 is expected to deliver more than €1 billion to the German economy Defense...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
المزيد
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ - خفض). سابقاً: 0-4-5؛ التوقعات: 0-8-1, الفعلي: 0-7-2 أصدر بنك إنجلترا تحذيرات بشأن خطر تأثيرات الجولة الثانية على الأجور...
المزيد
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
المزيد
DAX continues declines, recording its worst week this year Euro 2024 is expected to deliver more than €1 billion to the German economy Defense...
ويسلط صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، ماريو سينتينو، ومارتينز كازاكس، وبوستجان فاسلي، الضوء بشكل جماعي على النهج الحذر الذي يعتمد على البيانات...
ECB policymakers Mario Centeno, Mārtiņš Kazāks, and Bostjan Vasle collectively highlight a cautious and data-dependent approach to monetary policy....
تعاني مؤشرات سوق الأسهم من القارة القديمة هذا الأسبوع. أدى ارتفاع حالة عدم اليقين السياسي الناجم عن الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في...
Stock market indices from the Old Continent are struggling this week. Spike in political uncertainty triggered by snap parliamentary elections being called...
شهد الدولار الأمريكي أسبوعًا من التماسك بعد محفز صعودي قوي قبل عطلة نهاية الأسبوع. وكان هذا بالطبع تقرير NFP من سوق العمل. ومع ذلك، شهد هذا الأسبوع...
أعلنت شركة Adobe (ADBE.US) عن أرباح الربع الثاني لعام 2024 التي تجاوزت توقعات وول ستريت، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 17٪ في التداول بعد ساعات العمل....
Adobe (ADBE.US) reported second-quarter earnings for 2024 that exceeded Wall Street expectations, driving its shares up by 17% in after-hours trading....
كان اجتماع بنك اليابان حدثًا كبيرًا في جلسة آسيا والمحيط الهادئ اليوم. أبقى البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 0.00-0.10%،...
Bank of Japan meeting was a big event of today's Asia-Pacific session. Japanese central bank kept interest rates unchanged in the 0.00-0.10% range,...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح مرتفع بيانات جامعة ميشيغان لشهر يونيو خطابات من أعضاء البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي التقارير...
European indices set for higher opening University of Michigan data for June Speeches from ECB and Fed members Final CPI reports for May from...
صدر اليوم تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين السويدي لشهر مايو في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش وكان بمثابة مفاجأة قوية. تباطأ التضخم الرئيسي لمؤشر...
Swedish CPI inflation report for May was released today at 7:00 am BST and turned out to be a hawkish surprise. Headline CPI inflation slowed much less...
تم تداول مؤشرات وول ستريت بشكل متباين يوم أمس - ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.23%، وقفز ناسداك بنسبة 0.33%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.17%، وانخفض...
Wall Street indices traded mixed yesterday - S&P 500 gained 0.23%, Nasdaq jumped 0.33%, Dow Jones dropped 0.17% and small-cap Russell 2000 dropped...
تشهد المؤشرات الأمريكية تراجعاً طفيفاً اليوم، وتكافح لتجاوز مستويات إغلاق الأمس. ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 0.1%، وقلص مؤشر داو جونز انخفاضه...
American indices are slightly in retreat today, struggling to surpass yesterday's closing levels. The S&P 500 is up about 0.1%, the Dow Jones...
ارتفعت أسهم Bitfarms بأكثر من 13.00% على الرغم من المعنويات السلبية في سوق العملات المشفرة الأوسع والانخفاضات في معظم الشركات المرتبطة بالعملات...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم