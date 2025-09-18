Bitfarms gains 13% after Riot $950 million buyout offer 📃
Bitfarms gains over 13.00% despite negative sentiment in the broader cryptocurrency market and declines in most cryptocurrency-related companies. The increase...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ - خفض). سابقاً: 0-4-5؛ التوقعات: 0-8-1, الفعلي: 0-7-2 أصدر بنك إنجلترا تحذيرات بشأن خطر تأثيرات الجولة الثانية على الأجور...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
Bitfarms gains over 13.00% despite negative sentiment in the broader cryptocurrency market and declines in most cryptocurrency-related companies. The increase...
انخفضت شركة Boeing بنسبة 1.00% أخرى اليوم بعد تقارير أخرى عن مشكلات تتعلق بالسلامة وجودة الطائرات. تحقق الشركة في مشكلة جديدة تتعلق بالجودة في طائرة 787...
Boeing dips another 1.00% today following further reports of safety and aircraft quality issues. The company is investigating a new quality issue with...
03:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات تقييم الأثر البيئي: مخزونات الغاز الطبيعي: 74 مليار فعلي؛ توقعات 75B. 98ب السابقة؛ اعتبارًا...
03:30 PM BST, United States - EIA Data: Natural Gas Storage: actual 74B; forecast 75B; previous 98B; As of June 7, 2024, there...
تفتتح المؤشرات على ارتفاع طفيف الدولار يعوض خسائره قليلا تستمر عائدات السندات الأمريكية في الانخفاض تدعم بيانات مؤشر أسعار المنتجين المنخفضة التكهنات...
أعلنت البورصة الرئيسية في روسيا، MOEX، تعليق تداول الدولار واليورو اعتبارًا من 13 يونيو 2024. ويأتي هذا القرار نتيجة للعقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات...
لقد سرق تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وإعلان سياسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأضواء يوم أمس. أثارت بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي جاءت أقل...
Indices open slightly higher Dollar slightly recovers losses US bond yields continue to decline Low PPI data supports speculation about the first...
Russia's main exchange, MOEX, has announced the suspension of dollar and euro trading starting from June 13, 2024. This decision is a result of the...
US CPI report and FOMC policy announcement stole the show yesterday. Lower-than-expected CPI data triggered strong dovish reaction in the markets, and...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي بترو- دولار لم يعد موجود المؤشرات الامريكية عند مستويات قياسية بالرغم من قوة الدولار
تواصل أسعار الكاكاو انتعاشها الأخير وتضيف 3٪ أخرى اليوم. الكاكاو تتجاوز 10000 دولار للطن المتري للمرة الأولى منذ 3 يونيو 2024. حتى أن السعر تحرك فوق أعلى...
Cocoa prices extend recent rebound and add another 3% today. COCOA returns above $10,000 per metric ton for the first time since June 3, 2024. Price even...
US jobless claims came in higher than expected: 242 k vs 225 k expected and 229 k previously Continued jobless claims came in 1820 k vs 1795 k exp....
صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.4%, المتوقع: 2.4%, الفعلي: 2.3% مؤشر...
محت الأسهم مكاسب الأمس بالكامل تقريبًا الرسوم الجمركية بين الصين والاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية آخذة في الارتفاع أسهم لوفتهانزا تهبط...
Yesterday's gains almost fully erased China-EU tariffs on electric cars are on the rise Lufthansa shares fall to lowest level since October...
عقدت شركة أبل مؤتمر للمطورين يوم الاثنين كان رد فعل السوق متباينًا في البداية ولكن الأسهم ارتفعت لاحقًا حقق السهم أكبر قفزة في يوم واحد منذ نوفمبر...
Apple held developers' conference on Monday Market reaction was mixed at first but stock rallied later on Stock made biggest single-day jump...
