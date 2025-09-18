(LIVE) Powell's press conference
Fed left interest rates unchanged in the 5.25-5.50% range, in-line with market expectations. Statement repeated that FOMC needs greater confidence in inflation...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
المزيد
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ - خفض). سابقاً: 0-4-5؛ التوقعات: 0-8-1, الفعلي: 0-7-2 أصدر بنك إنجلترا تحذيرات بشأن خطر تأثيرات الجولة الثانية على الأجور...
المزيد
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
المزيد
Fed left interest rates unchanged in the 5.25-5.50% range, in-line with market expectations. Statement repeated that FOMC needs greater confidence in inflation...
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50٪، كما كان متوقعا. وكرر البيان أن البنك المركزي يحتاج إلى ثقة أكبر في عودة التضخم...
Fed kept interest rates unchanged in 5.25-5.50% range, as expected. Statement repeated that central bank needs to have greater confidence in inflation...
Fed's Federal Open Market Committee (FOMC) announced its monetary policy decision today at 7:00 pm BST. In-line with market expectations, interest...
تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:5.50%، المتوقع: 5.50%، الفعلي: 5.50% أعلنت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)...
تبين أن بداية الجلسة في وول ستريت كانت ناجحة للغاية. أدت بيانات مؤشر أسعار المستهلك المنخفضة من الولايات المتحدة إلى ارتفاع أسواق الأسهم والعملات المشفرة،...
Start of the session on Wall Street turned out to be very successful. Lower CPI data from the US drove stock markets and cryptocurrencies higher, due to...
تم تداول النفط على ارتفاع في الصباح وفي وقت مبكر من بعد الظهر، حيث ارتفع بنسبة تصل إلى 1.5٪ عند نقطة واحدة. ومع ذلك، اتخذ الوضع منعطفًا كاملاً بعد صدور...
Oil has been trading higher in the morning and early afternoon, gaining as much as 1.5% at one point. However, situation took a U-turn following release...
اليوم الكبير من الأسبوع هنا. في حين تم عرض تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو على المستثمرين بالفعل في وقت سابق اليوم، إلا أن هناك حدثًا كبيرًا...
The big day of the week is here. While investors were already offered US CPI report for May earlier today, there is one more big event scheduled - FOMC...
ينتظر تجار أسواق الحبوب اليوم تقديرات العرض والطلب العالمي على السلع الزراعية، وفقًا لتقرير WASDE الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية. سيتم نشر التقرير في...
Grain market traders are waiting today for estimates of global supply and demand for agricultural commodities, the US USDA's WASDE report. The report...
US Department of Energy (DOE) issued an official weekly report on US oil inventories today at 3:30 pm BST. Report was expected to show a moderate drop...
صدرت بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مخزون النفط الخام: السابق: 1.233, المتوقع: -1.200, الفعلي: 3.730 مخزون البنزين: السابق:...
على الرغم من أن قراءة التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين اليوم لا تغير من احتمال حدوث تغيير في مستوى أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي...
Although today's CPI inflation reading does not change the likelihood of a change to the level of rates at Fed meeting today, it likely alters the...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي US500 يقفز فوق 5400 نقطة Oracle عند أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد صدور الأرباح بدأت...
Wall Street opens higher after US CPI data US500 jumps above 5,400 pts Oracle at fresh all-time highs after earnings release Wall Street indices...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم