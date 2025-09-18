مفاجئة سلبية من مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي
تراجع نمو الأسعار في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مع استقرار الأسعار الرئيسية على أساس شهري وارتفاع الأسعار الأساسية الشهرية بنسبة 0.2%، أي أقل من التوقعات...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ - خفض). سابقاً: 0-4-5؛ التوقعات: 0-8-1, الفعلي: 0-7-2 أصدر بنك إنجلترا تحذيرات بشأن خطر تأثيرات الجولة الثانية على الأجور...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 3.6%, المتوقع: 3.5%, الفعلي: 3.4% مؤشر...
01:30 PM BST, United States - Inflation Data for May: CPI: actual 0.0% MoM; forecast 0.1% MoM; previous 0.3% MoM; CPI, n.s.a:...
يتم تداول Oracle بارتفاع بنسبة 8.40% عند 130.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في التداول قبل افتتاح الجلسة النقدية الأمريكية بعد صدور نتائج الربع الرابع...
Oracle is trading +8.40% higher at US$130.40 per share in trading ahead of the opening of the US cash session following the release of Q4 and full year...
مؤشر داكس يحقق مكاسب قبل بيانات التضخم الأمريكية قد تعطي نتائج Oracle القوية شعورًا إيجابيًا لشركة SAP إيفوتيك تحقق إنجازًا جديدًا من خلال التقدم...
لا ينبغي أن يجلب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو العديد من المفاجآت ومن غير المرجح أن يغير وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال...
DAX with gains ahead of US inflation data Oracle's strong results may give positive sentiment to SAP Evotec achieves new milestone...
CPI inflation for May should not bring many surprises and is unlikely to change the view from the Federal Reserve The labour market remains strong,...
ستجلب جلسة اليوم المزيد من التقلبات بين مجموعة من الأصول المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالسياسة النقدية الأمريكية. في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش،...
Today's session will bring more volatility among a range of assets correlated directly and indirectly with US monetary policy. At 12:30 PM GMT, investors...
افتتحت عقود المؤشرات الأوروبية على ارتفاع قراءة مؤشر أسعار المستهلك من الولايات المتحدة، هي المحرك الرئيسي للتقلبات في فترة ما بعد الظهر...
European index contracts open higher CPI inflation reading from the US, the main driver of volatility in the afternoon part of the session Fed forecast...
تقدير الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة على أساس ربع سنوي: 0% مقابل -0.05% المتوقع. و0.4% سابقاً الناتج المحلي الإجمالي في المملكة...
UK GDP Estimate QoQ: 0% vs -0.05% exp. and 0.4% previously UK GDP 3M/3M: 0.7% vs 0.7% exp. and 0.6% previously UK GDP estimate YoY: 0.6% vs 0.6%...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على ارتفاع في الغالب؛ ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.7%، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% تقريبًا...
U.S. indices closed yesterday's session mostly higher; the Nasdaq 100 gained 0.7%, while the S&P 500 gained nearly 0.3% and closed at a new...
تتماسك مؤشرات وول ستريت عند أعلى مستوياتها تحسبًا لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين غدًا وقرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. قلص مؤشر US500 خسائر أعمق...
Wall Street indexes consolidate at the highest levels in anticipation of tomorrow's CPI report and the FOMC decision. The US500 reduces...
تقدم توقعات الطاقة على المدى القصير الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) لشهر يونيو 2024 عدة توقعات لأسعار الطاقة وإنتاجها حتى عام 2025. ومن...
