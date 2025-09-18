توقعات الطاقة من إدارة معلومات الطاقة حتى عام 2025 📈
تقدم توقعات الطاقة على المدى القصير الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) لشهر يونيو 2024 عدة توقعات لأسعار الطاقة وإنتاجها حتى عام 2025. ومن...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ - خفض). سابقاً: 0-4-5؛ التوقعات: 0-8-1, الفعلي: 0-7-2 أصدر بنك إنجلترا تحذيرات بشأن خطر تأثيرات الجولة الثانية على الأجور...
بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه...
The June 2024 Short-Term Energy Outlook by the U.S. Energy Information Administration (EIA) presents several forecasts for energy prices and production...
يؤدي ارتفاع الدولار والعوائد إلى الضغط على البيتكوين، قبل البيانات الأمريكية غدًا: التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين، وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي ومؤتمر...
Strengthening dollar and yields are putting pressure on Bitcoin, ahead of tomorrow's US data: CPI inflation, the Fed decision and the Powell conference....
ينتعش القمح اليوم من مستويات 606 دولارًا للبوشل ليقترب من 630 دولارًا بعد عمليات بيع قياسية تزيد عن 15٪. وفي غياب أي أخبار مهمة قد تكون ساهمت في ارتفاعات...
Wheat is rebounding today from levels of $606 per bushel to close to $630 after a record sell-off of more than 15%. In the absence of any significant news...
ارتفعت أسهم شركة Apple بنسبة 5.10%، لتحطم أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 200 دولار للسهم. الدافع الرئيسي لهذه الزيادة هو الإعلان عن منتجات جديدة والتقدم...
Apple gains 5.10%, breaking to new all-time highs above $200 per share. The main driver of the increase is the announcement of new products and progress...
تفتتح وول ستريت على انخفاض الدولار يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي عوائد السندات تخسر وينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غدًا وقرار...
Wall Street opens lower The dollar gains for the third consecutive session Bond yields are losing Investors await tomorrow's CPI data and...
كشفت وزارة النقل اليابانية أن تويوتا، إلى جانب مازدا وهوندا وسوزوكي وياماها، أجرت اختبارات شهادات غير مناسبة. وقد ظهر هذا الأمر خلال التحقيق الذي أجرته...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - تصاريح البناء لشهر أبريل: فعلي 20.5% شهريًا؛ التوقعات 4.9% شهرياً؛ السابق -12.3% شهريًا؛ في أبريل 2024، ارتفعت...
01:30 PM BST, Canada - Building Permits for April: actual 20.5% MoM; forecast 4.9% MoM; previous -12.3% MoM; In April 2024,...
تعرضت أسهم شركات تشغيل سفن الحاويات العالمية الكبرى مثل Hapag Lloyd (HLAG.DE)، وZIM (ZIM.US)، وMaersk (MAERSKA.DK) لضغوط اليوم. وانخفض سهم شركة ميرسك،...
Shares of major global container ship operators like Hapag Lloyd (HLAG.DE), ZIM (ZIM.US), and Maersk (MAERSKA.DK) came under pressure today. The largest...
أعلنت شركة المرافق العامة السعودية أكوا باور أنها تخطط لجمع 7.125 مليار ريال ما يعادل 1.90 مليار دولار من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية، وهو ما سيتم استخدامه...
يتم تداول مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية تحت الضغط لليوم الآخر على التوالي. وبينما تمكنت المؤشرات من استرداد جزء كبير من الانخفاض الأولي الذي أعقب الانتخابات...
European stock market indices are trading under pressure for another day in a row. While indices managed to recover a bulk of initial post-elections slump...
ارتفعت عقود الغاز الطبيعي (NATGAS) بنسبة 3٪ تقريبًا مدفوعة بتغير الطقس المتوقع في الولايات المتحدة، حيث تشير البيانات الشاملة إلى احتمال الطقس الحار،...
Today, natural gas (NATGAS) contracts gained nearly 3% driven by a change in expected weather in the United States, with synoptics suggesting the likelihood...
