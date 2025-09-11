ارتفاع EURUSD مع تزايد مخاطر الحرب التجارية 📈
تفاقمت حالة عدم اليقين التي دفعت زوج اليورو/الدولار الأمريكي (+0.25%) إلى الارتفاع بفعل الرسائل المتضاربة من الإدارة الأمريكية. أكد وزير التجارة الأمريكي،...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
شهد يوم الثلاثاء في البورصات الأوروبية تباينًا في معنويات المستثمرين. وتشير القوائم الحالية في البورصات الأوروبية إلى هيمنة معتدلة للانخفاضات. وشهدت مؤشرات...
شهدت أسعار الغاز الطبيعي تراجعًا ملحوظًا في بداية هذا الأسبوع، على الرغم من توقعات بدرجات حرارة أعلى من المتوسط في معظم أنحاء الولايات المتحدة. وقد تسود...
ماذا نتوقع في الأسبوع المقبل؟ يدخل موسم الأرباح مرحلة حاسمة! سنشهد قريبًا النتائج الأولى لشركات التكنولوجيا الكبرى، والشركات الأوروبية الرئيسية،...
قالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إن تحالف العربية للطيران الإماراتية الذي يضم ثلاث شركات فاز بإطلاق وتشغيل شركة طيران وطنية سعودية جديدة منخفضة...
أعلنت شركة التجزئة السعودية، «فواز عبد العزيز الحكير وشركاه» (سينومي ريتيل)، عن اتفاق عدد من كبار مساهميها المؤسسين، على بيع حصة تبلغ 49.95%...
عوض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) ما يقرب من 100% من خسائره المبكرة، منتعشًا من المتوسط المتحرك الأسّي لـ 100 فترة (EMA100، بنفسجي...
عقب انتخابات مجلس الشيوخ الياباني، ارتفع الين الياباني (JPY) بشكل ملحوظ خلال جلسة اليوم، معوضًا بعض خسائره التي تكبدها خلال الأسبوعين الماضيين، على الرغم...
لم تشهد العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية أي تغيرات سعرية ملحوظة قبل افتتاح السوق النقدي في أوروبا. ارتفعت عقود JP225 بشكل طفيف بعد انتخابات نهاية...
ارتفع الين الياباني في بداية جلسة يوم الاثنين عقب نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الياباني. مُني الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء إيشيبا بهزيمة نكراء،...
تراجعت بورصة وول ستريت بعد تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز يفيد برغبة دونالد ترامب في الإبقاء على الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي ثابتةً فوق مستواها...
شهد النصف الأول من شهر يوليو تقلبات كبيرة في الأسواق المالية، مدفوعةً بسلسلة من الأحداث المحورية. ومع ذلك، لا يُظهر المستثمرون أي علامات على التباطؤ، ومن...
يُطالب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 15-20% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي، رافعًا بذلك مطالبه في محادثات التجارة الجارية، وفقًا لما ذكرته صحيفة...
يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني حركته الصعودية قبل يومين من الانتخابات البرلمانية غير المؤكدة في اليابان. وانتهى التصحيح الأخير بارتداد...
بالنظر إلى الفاصل الزمني اليومي (D1)، وصل السعر إلى هدف آخر اليوم - مستوى 3,675 دولارًا أمريكيًا، وهو ناتج عن ردود فعل سعرية سابقة. في حال استمرار الحركة...
لا يزال متداولو وول ستريت متفائلين لليوم الثالث على التوالي، حيث واصلت معظم المؤشرات الأمريكية الرئيسية مكاسبها على خلفية بيانات الاقتصاد الكلي المتفائلة...
03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - تقرير التضخم الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر يوليو: الظروف الحالية في ميشيغان: القراءة...
ارتفعت أسهم شركة Charles Schwab Corp. (SCHW.US) بنسبة 4% تقريبًا في تداولات ما قبل السوق يوم الجمعة، لتتجاوز لفترة وجيزة أعلى مستوى إغلاق قياسي لها عند...
يشهد الدولار الأمريكي هبوط اليوم، مما يعيق دورة المكاسب التي شهدها هذا الأسبوع. ويمثل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حاليًا بنسبة 0.5%، مع كثرت بعد أن ينكر...
تشهد أسعار الكاكاو انتعاشًا بعد موجة بيع حادة يوم أمس، والتي شهدت انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر. ويُعزى انخفاض اليوم السابق بشكل رئيسي...
