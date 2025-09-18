USDJPY - recommendation from Credit Agricole (10.06.2024)
Credit Agricole issued a recommendation for the USDJPY currency pair. Credit Agricole recommends taking a short position on USDJPY with following levels: Entry...
أخبار الأسواق
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
المزيد
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
المزيد
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ - خفض). سابقاً: 0-4-5؛ التوقعات: 0-8-1, الفعلي: 0-7-2 أصدر بنك إنجلترا تحذيرات بشأن خطر تأثيرات الجولة الثانية على الأجور...
المزيد
Credit Agricole issued a recommendation for the USDJPY currency pair. Credit Agricole recommends taking a short position on USDJPY with following levels: Entry...
تم تداول سهم Nvidia (NVDA.US) بارتفاع يزيد عن 1% اليوم، على الرغم من أن الافتتاح كان سلبيًا بعض الشيء. حدث تقسيم للأسهم بنسبة 10 إلى 1 على أسهم Nvidia...
Nvidia (NVDA.US) is trading over 1% higher today, although the opening was slightly negative. A 10-to-1 stock split occurred on Nvidia shares after Friday's...
من الواضح أن خام برنت (النفط) يحقق مكاسب منذ بداية هذا الأسبوع، مواصلاً الانتعاش الذي حدث بعد عمليات البيع في بداية الأسبوع الماضي، والتي كانت مرتبطة بقرار...
Brent (OIL) has been clearly gaining since the beginning of this week, continuing the rebound that occurred after the sell-off at the beginning of last...
تفتح Bitcoin ما يقرب من 70.000 دولار أمريكي، ولكن حتى الآن فشلت التدفقات الكبيرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في دفع السعر بالقرب من ATH. يبلغ متوسط...
Bitcoin opens the new nearly $70,000, but until now significant inflows into ETFs failed to push the price near the ATH. Bitcoin's 15-day average volatility...
Credit Agricole issued a recommendation for the EURJPY currency pair. Credit Agricole recommends taking a short position on the pair with following...
اليورو هو العملة الأسوأ أداءً في مجموعة العشرة اليوم، مع انخفاض اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى خلال شهر. انخفض زوج العملات الرئيسي بنسبة...
Euro is the worst performing G10 currency today, with EURUSD dropping to the lowest level in a month. The main currency pair is down 0.3% today, dropping...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي تخفيض متشدد من البنك المركزي الأوروبي قرار الفائدة من البنك الياباني هذا الأسبوع الذهب يكسر...
مؤشرات وول ستريت تفتح على انخفاض يحاول US100 الارتداد من منطقة 19000 نقطة انضمام KKR وCrowdStrike وGoDaddy إلى مؤشر S&P 500 تراجعت شركة Perion...
Wall Street indices open lower US100 tries to bounce off the 19,000 pts area KKR, CrowdStrike and GoDaddy to join S&P 500 index Perion Networks...
الأداء الأفضل للأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات الأوروبية يزيد من حالة عدم اليقين في السوق. مؤشر داكس يخسر بعد نتائج الانتخابات. قطاع الطاقة...
Better performance of far-right parties in European Election adds to market uncertainty. DAX loses after election results. Energy...
جاءت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي بمثابة مفاجأة للكثيرين، وخاصة الأداء الجيد للغاية الذي حققته أحزاب اليمين المتطرف في فرنسا وألمانيا. ورغم أن النتائج...
The results of European Parliament elections came as a surprise to many, especially the very good showing of far-right parties in France and Germany. While...
ارتفع مؤشر Nikkei 225 (JAP225) الياباني بنسبة 1.00٪ تقريبًا في الجزء الأول من اليوم اليوم إلى حوالي 39000 نقطة بعد نشر الناتج المحلي الإجمالي...
Japan's Nikkei 225 (JAP225) index gained almost 1.00% in the first part of the day today to around 39,000 points following the publication of Q1 2024...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم