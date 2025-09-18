عاجل: مؤشر Sentix أعلى قليلاً من التوقعات 📣
09:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - ثقة المستثمرين في Sentix لشهر يونيو: الفعلي 0.3؛ توقعات -1.5؛ السابق -3.6؛ كان...
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ - خفض). سابقاً: 0-4-5؛ التوقعات: 0-8-1, الفعلي: 0-7-2 أصدر بنك إنجلترا تحذيرات بشأن خطر تأثيرات الجولة الثانية على الأجور...
09:30 AM GMT, Euro Zone - Sentix Investor Confidence for Jun: actual 0.3; forecast -1.5; previous -3.6; The sentix index...
Today, the macroeconomic calendar has no significant events planned that could impact global financial markets. However, in the coming days, we will see...
سوف تشتد مراقبة البنك المركزي هذا الأسبوع، حيث يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان عن أحدث قراراتهما السياسية. وبعد التخفيض المتشدد الذي اتخذه البنك...
تظل الأسواق في الصين وأستراليا مغلقة يوم الاثنين بسبب العطلات المحلية. وفي الوقت نفسه، تشهد المؤشرات الأخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة صعودية....
Markets in China and Australia remain closed on Monday due to local holidays. Meanwhile, other indices in the Asia-Pacific region are experiencing...
أطلقت مؤشرات وول ستريت الجلسة النقدية اليوم على انخفاض استجابة لتقرير NFP المتشدد لشهر مايو. مع ذلك، تعافت المؤشرات الأمريكية من تلك الانخفاضات خلال...
Wall Street indices launched today's cash session lower in response to a hawkish NFP report for May. However, US indices have recovered from those...
أدت قوة الدولار الأمريكي والضعف السابق للذهب، المرتبطين بنقص مشتريات الذهب للاحتياطيات من قبل بنك الشعب الصيني في مايو، إلى انخفاض كبير في أسعار الفضة....
The strength of the US dollar and the earlier weakness in gold, linked to the lack of gold purchases for reserves by the People's Bank of China in...
ECB and Bank of Canada delivered rate cuts this week and launched easing cycles. Attention next week will shift to two other major central banks - Fed...
لقد غيّر تقرير سوق الوظائف الأمريكي الذي صدر اليوم توقعات السوق بالكامل. وكانت بيانات هذا الأسبوع مواتية إلى حد ما بالنسبة لمجلس الاحتياطي ، الذي حافظ...
US jobs market report released today has completely changed the market outlook. This week's data were rather favorable for the Federal Reserve, which...
في حين أن غالبية السلع يتم تداولها تحت الضغط اليوم وسط تعزيز الدولار الأمريكي بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية، إلا أن هناك سلعة واحدة تظهر هذا الاتجاه...
While the majority of commodities trade under pressure today amid post-NFP USD strengthening, there is one commodity that visible bucks this trend - US...
افتتحت وول ستريت على انخفاض بعد بيانات NFP المتشددة أظهر تقرير الوظائف الأمريكي نموًا أعلى من المتوقع في معدلات التوظيف والأجور تعلن شركة GameStop...
Wall Street opens lower after hawkish NFP data US jobs report showed a higher-than-expected employment and wage growth GameStop drops on plan to...
يتم تداول الذهب اليوم بانخفاض يزيد عن 2%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 9 مايو عند نقطة واحدة. يعود سبب الانخفاض في البداية إلى صدور بيانات من الصين، والتي...
Gold is trading over 2% lower today, reaching its lowest level since May 9th at one point. Drop was initially triggered by release of data from China,...
