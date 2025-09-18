📌تخسر شركة GameStop 20٪ بعد ارتفاع أسهم الميم يوم أمس
انخفضت أسهم GameStop (GME.US) بنسبة 20٪ تقريبًا اليوم، قبل افتتاح السوق الأمريكية، حيث ضغط تقرير NFP المتشدد على وول ستريت وعزز الدولار الأمريكي، مما قلص...
أخبار الأسواق
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ - خفض). سابقاً: 0-4-5؛ التوقعات: 0-8-1, الفعلي: 0-7-2 أصدر بنك إنجلترا تحذيرات بشأن خطر تأثيرات الجولة الثانية على الأجور...
انخفضت أسهم GameStop (GME.US) بنسبة 20٪ تقريبًا اليوم، قبل افتتاح السوق الأمريكية، حيث ضغط تقرير NFP المتشدد على وول ستريت وعزز الدولار الأمريكي، مما قلص...
GameStop (GME.US) shares are down almost 20% today, before the US market open, as a hawkish NFP report pressured Wall Street and strengthened the US dollar,...
معدل البطالة الكندي: 6.2% مقابل 6.2% المتوقع. و6.1% سابقاً تغير معدل البطالة: 26.7 ألف مقابل 22.5 ألف متوقعة. و 90.4 ألف سابقًا متوسط الدخل بالساعة:...
NFP report for May was a key macro release of the day. US jobs market data was released at 1:30 pm BST and was expected to show a slightly higher increase...
Canadian unemployment rate: 6.2% vs 6.2% exp. and 6.1% previously Unemployment rate change: 26.7k vs 22.5k exp. and 90.4k previously Average hourly...
تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان من المتوقع أن يظهر...
مؤشر DAX يتراجع قبل تقرير NFP مورجان ستانلي يخفض توصيته بشأن LEG Immobilien (LEG.DE) وVonovia (VNA.DE) تبيع PNE (PNE3.DE) عملياتها في الولايات المتحدة...
DAX falls ahead of NFP report Morgan Stanley cuts recommendation on LEG Immobilien (LEG.DE) and Vonovia (VNA.DE) PNE (PNE3.DE) sells its US operations...
ناجل: سلط الضوء على التحسن التدريجي في الاستهلاك الخاص والصادرات، مع نمو قوي في الأجور وتضخم مستمر في الخدمات. أكدوا على قرارات أسعار الفائدة المبنية...
Nagel: Highlighted gradual improvement in private consumption and exports, with strong wage growth and stubborn service inflation. Emphasized data-driven...
خسرت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة أكثر من 2% اليوم، بعد عمليات البيع التي شهدتها أمس، لأن التجار يرون تحسن الطقس في الولايات المتحدة والحصاد...
Wheat futures on Chicago Board of Trade are losing more than 2% today, after yesterday sell-off, because traders see better US weather and advanced harvesting...
في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش، سنطلع على تقرير الوظائف غير الزراعية الرئيسي الذي يصور حالة سوق العمل الأمريكي في مايو. يقدر المحللون أن العمالة...
At 1:30 pm BST, we will learn the key NFP report, depicting the state of the US labor market in May. Analysts estimate that non-farm employment...
وفقا للبيانات الصادرة اليوم، ظلت كمية الذهب التي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني في مايو دون تغيير عند 72.80 مليون أونصة تروي. هذه هي المرة الأولى التي تقرر...
According to data released today, the amount of gold held by the People's Bank of China in May remained unchanged at 72.80 million troy ounces. This...
جاء الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الأول متماشيًا مع التوقعات على أساس سنوي عند 0.4% مقابل 0.4% في القراءة الأولى و0.4% سابقًا كان...
Q1 GDP Eurozone came in line with expectations YoY at 0.4% vs 0.4% in the first reading and 0.4% previously Q1 Eurozone GDP was also flat at...
تكتسب عملة البيتكوين 0.45٪ اليوم وهي أعلى مرة أخرى من مستوى 71000 دولار ومع ذلك، فإن المقاومة فوق هذا المستوى قوية بما يكفي بحيث لا تتمكن حتى التدفقات...
Bitcoin is gaining 0.45% today and is once again above the $71,000 level. However, the resistance above this level is strong enough that even record ETF...
