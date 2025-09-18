التقويم الاقتصادي: تقرير NFP وبيانات العمل الأمريكية تحت التركيز 📣
يتضمن التقويم الكلي اليوم العديد من المنشورات المهمة التي يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية العالمية. سيركز المستثمرون في المقام الأول على صدور بيانات سوق...
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ - خفض). سابقاً: 0-4-5؛ التوقعات: 0-8-1, الفعلي: 0-7-2 أصدر بنك إنجلترا تحذيرات بشأن خطر تأثيرات الجولة الثانية على الأجور...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - ميزان بيانات التجارة لشهر أبريل: الواردات الألمانية: 2.0% فعليًا على أساس شهري؛ توقعات بـ 0.6% شهرياً؛...
Today's macro calendar includes several important publications that could impact global financial markets. Investors will be primarily focused on the...
07:00 AM BST, Germany - Balance of Tade Data for April: German Imports: actual 2.0% MoM; forecast 0.6% MoM; previous 0.3% MoM; German...
تشهد مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ جلسة مختلطة. وترتفع المؤشرات الصينية بنحو 0.85% إلى 1.45%. انخفض مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.10%، في حين ارتفع...
Asia-Pacific indices are experiencing a mixed session. Chinese indices are rising by approximately 0.85% to even 1.45%. The Japanese Nikkei 225 index...
كما كان متوقعاً، قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس؛ ومع ذلك، فقد أعلن أن مسار التضخم في عام 2024 سيكون وعرًا ورفع...
The European Central Bank cut interest rates by 25 bps, as expected; however, it communicated that the path for inflation in 2024 will be bumpy and...
ارتفعت العقود الآجلة للنفط بنسبة 2٪ تقريبًا اليوم حيث تفاعل برنت بمكاسب كبيرة بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2019 وقرار...
Oil futures gains almost 2% today as Brent reacted with sizeable gains after EBC cut rates first time since 2019 and Denmark's central bank decision,...
صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة ستزيد تدريجياً إنتاج النفط خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. كما ذكر : "خفضنا...
اليوم يمكننا أن نرى أن العقود الآجلة للفضة ترتفع بأكثر من 3.5% ويمكننا أن نرى سبب ذلك في بعض البيانات "المتشائمة" ومناخ السوق. قام بنك كندا بالأمس،...
Today we can see that futures on silver are rising more than 3.5% and we can see the reason of that in some 'dovish' data and market climate. Yesterday...
تم تداول عقود المؤشرات الأمريكية على انخفاض طفيف في الغالب، مع خسارة Nvidia (NVDA.US) 1٪ بيانات أمريكية متشائمة - مطالبات البطالة أعلى، وتكاليف العمالة...
U.S. index contracts traded mostly slightly lower, with Nvidia (NVDA.US) losing 1% Dovish US data - benefit claims higher, revised labor costs sharply...
البنك المركزي الدنماركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.35% مقابل 3.6% سابقًا
Danish central bank cuts key rate to 3,35% vs 3,6% previously
جاء تغير الغاز الطبيعي BCF من إدارة معلومات الطاقة في 98B (التوقعات 92B، السابقة 84B). تفاعلت العقود الآجلة على NATGAS مع البيانات بانخفاض كبير. المصدر:...
EIA Natural Gas Change BCF came in 98B (Forecast 92B, Previous 84B). Futures on NATGAS reacted to data with sizable decline. Source: xStation5
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي المركزي الكندي بدء التخفيضات، هل الأمريكي يحذو حذوه؟ النفط بين قرار OPEC+ والمخزونات
