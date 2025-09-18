المؤتمر الصحفي لكريستين لاجارد
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في منطقة اليورو بمقدار 25 نقطة أساسية. تعقد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، مؤتمرًا صحفيًا الآن...
أخبار الأسواق
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ - خفض). سابقاً: 0-4-5؛ التوقعات: 0-8-1, الفعلي: 0-7-2 أصدر بنك إنجلترا تحذيرات بشأن خطر تأثيرات الجولة الثانية على الأجور...
European Central Bank cut interest rates in Eurozone by 25 basic points. ECB chair, Christine Lagarde is now on the press conference to comment this move...
تعرضت شركة Gap Inc (GPS.US)، وهي واحدة من أكبر شركات بيع الأزياء بالتجزئة في الولايات المتحدة، لضربة قوية هذا الأسبوع ويتم تداولها على انخفاض بنسبة 8%...
Gap Inc (GPS.US), one of the largest US fashion retailers, has been taking a hit this week and is trading 8% week-to-date lower. However, this drop comes...
مؤشر داكس يمحو بعض المكاسب بعد قرار البنك المركزي الأوروبي ينتظر المستثمرون تصريحات لاجارد شركات الملابس الرياضية Lululemon تربح بعد نتائج الوضع...
DAX erases some gains after ECB decision Investors await conference call with Lagarde Sportswear companies gain after Lululemon results Overall...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف: متوسط مطالبات البطالة لمدة 4 أسابيع: 222.25 ألفًا فعليًا؛ 223.00 ألف السابقة؛ مطالبات...
01:30 PM GMT, United States - Employment Data: Jobless Claims 4-Week Avg.: actual 222.25K; previous 223.00K; Initial Jobless Claims:...
European Central Bank announced its latest monetary policy decision today at 1:15 pm BST. There was no surprise - rates were cut by 25 basis points, in-line...
أعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية اليوم في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. ولم تكن هناك مفاجأة، فقد تم تخفيض أسعار الفائدة...
ارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بأكثر من 0.7% اليوم وارتفعت من 645 دولارًا للبوشل إلى 652 دولارًا بعد أن خفضت شركة Sovecon الروسية توقعات المحاصيل...
Chicago wheat futures gain more than 0.7% today and rising from $645 per bushel to $652 after Russian Sovecon lowered expected Russian crop forecast to...
ارتفعت عقود مؤشر US100 على مؤشر التكنولوجيا Nasdaq100 بأكثر من 2.00% عند إغلاق جلسة الأمس، متجاوزة مستوى 19000 نقطة ومسجلة رقمًا قياسيًا تاريخيًا جديدًا...
Contracts for the US100 on the Nasdaq100 technology index gained over 2.00% at yesterday’s session close, breaking above the 19,000-point level and...
تقوم صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة مرة أخرى باستثمارات كبيرة في البيتكوين، مما يشير إلى عودة الرغبة القوية في البيتكوين على المستوى...
ارتفعت أسهم شركة Lululemon Athletica Inc (LULU.US) بنسبة 7.5٪ تقريبًا قبل افتتاح جلسة اليوم في وول ستريت بعد أن رفعت شركة الملابس الرياضية توجيهات أرباح...
Shares of Lululemon Athletica Inc (LULU.US) are gaining nearly 7.5% ahead of the opening of today's session on Wall Street after the athletic apparel...
يعد قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي حدثًا رئيسيًا في السوق اليوم. من المقرر إعلان سعر الفائدة في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ومن المقرر...
Monetary policy decision from the European Central Bank is a key market event of the day. Rate announcement is scheduled for 1:15 pm BST, with ECB President...
