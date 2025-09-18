لوكهيد مارتن تقدم على طلبات جديدة من طائرات F-35 ✈️
تواجه شركة الأسلحة العالمية العملاقة لوكهيد مارتن (LMT.US) موجة أخرى من طلبات شراء الطائرات المقاتلة الحديثة من طراز F-35 Lightning II. أعلنت إسرائيل يوم...
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ - خفض). سابقاً: 0-4-5؛ التوقعات: 0-8-1, الفعلي: 0-7-2 أصدر بنك إنجلترا تحذيرات بشأن خطر تأثيرات الجولة الثانية على الأجور...
Global arms giant Lockheed Martin (LMT.US) is facing another wave of orders for modern F-35 Lightning II fighter jets. Israel announced Tuesday that it...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - طلبيات المصانع لشهر أبريل: طلبيات المصانع الألمانية: -0.2% فعليًا على أساس شهري؛ توقعات بـ 0.6% شهرياً؛...
07:00 AM BST, Germany - Factory Orders for April: German Factory Orders: actual -0.2% MoM; forecast 0.6% MoM; previous -0.4%...
التقويم الكلي اليوم مليء أيضًا بالمنشورات المهمة. الحدث الرئيسي اليوم هو قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة. يشير إجماع السوق إلى خفض...
Today's macro calendar is also filled with important publications. The key event of the day is the ECB's interest rate decision. The market consensus...
لسة الأمس بمكاسب قوية. أغلقت عقود US500 وUS100 عند مستويات قياسية جديدة. وارتفع مؤشر US500 بنسبة 1.20% تقريبًا إلى 5360 نقطة. ومن ناحية أخرى، ارتفع...
Indices in the US ended yesterday's session with strong gains. Both the US500 and US100 contracts closed at new historic highs. The US500 gained...
أنهت المؤشرات الأوروبية تعاملات اليوم على ارتفاع. ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.89% خلال اليوم، وأضاف مؤشر كاك40 الفرنسي بنسبة 0.87%، وارتفع مؤشر...
European indices ended today's trading higher. The German DAX gained 0.89% intraday, the French CAC40 added 0.87%, and the Polish WIG20 rose...
ANZ has issued a recommendation for the EURUSD currency pair. ANZ recommends taking a long position on the pair, with the following parameters. Entry...
تفتح وول ستريت على ارتفاع بيانات ISM القوية تحد من بعض المكاسب يتم تداول عوائد السندات على انخفاض بقي الدولار دون تغيير في الغالب افتتحت...
Wall Street opens higher Strong ISM data curbs some gains Bond yields are trading lower The dollar remains mostly unchanged Markets in the...
US, change in oil inventories: now: 1.23 million. Expected: -1.9 million barrels vs -4.16 million previously Change in gasoline inventories: Currently:...
صدرت بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مخزون النفط الخام: السابق: -4.156, المتوقع: -2.100, الفعلي: 1.233 مخزون البنزين: السابق:...
كانت مؤشرات الأسهم عبارة عن بحر من اللون الأخضر يوم الأربعاء وتحسنت معنويات المخاطرة بشكل ملحوظ، حيث يزن السوق عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية السيئة...
03:00 PM BST, United States - ISM Data for May: ISM Non-Manufacturing PMI: actual 53.8; forecast 51.0; previous 49.4; ISM Non-Manufacturing...
تم إصدار بيانات ISM للخدمات الأمريكية لشهر أبريل في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير ارتفاع المؤشر الرئيسي. ومع ذلك، كان...
Bank of Canada announced its latest monetary policy decision at 2:45 pm BST today. Bank was expected to deliver the first rate cut of a new easing cycle...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في معنويات قطاع الخدمات. مؤشر...
