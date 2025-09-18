عاجل: قرار معدل الفائدة من بنك كندا
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتنفيذ أول خفض لسعر الفائدة في...
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ - خفض). سابقاً: 0-4-5؛ التوقعات: 0-8-1, الفعلي: 0-7-2 أصدر بنك إنجلترا تحذيرات بشأن خطر تأثيرات الجولة الثانية على الأجور...
بالأمس، سجلت 10 صناديق استثمار متداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة تدفقات صافية قياسية بقيمة 886.8 مليون دولار، مما ساعد أكبر عملة مشفرة على الارتداد...
Yesterday, 10 US spot Bitcoin ETFs noted record $886.8 million net inflows, which helped the biggest cryptocurrency bounce back above $70.000. More than...
US ADP report, employment change (May) came in 152k vs 175k exp. and 192k previously. ADP Chief Economist, Richardson 'Job gains and pay growth...
كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار...
الأسواق الأوروبية في مزاج جيد مع بداية النصف الثاني من تعاملات الأربعاء يتم التركيز على بيانات ADP وقرارات بنك كندا ولجنة السياسة النقدية وتقرير ISM...
European markets in good mood at the start of the second half of Wednesday's trading ADP data, BoC and MPC decisions, and ISM report for the services...
تراجع النفط بقوة بعد اجتماع أوبك+ انخفض خام برنت إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر مؤشر القوة النسبية RSI عند مستويات ذروة البيع قرار أوبك + بتمديد...
يتم تداول اليورو دولار، وهو أكبر زوج عملات في العالم، على انخفاض بنسبة 0.1% تقريبًا اليوم. تعلم المستثمرون عن قراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) المركب...
يتم تداول الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بشكل ثابت قبل حدثين كبيرين رئيسيين مقررين اليوم - إصدار تقرير ADP في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش وقرار...
The world's largest currency pair, the Eurodollar is trading almost 0.1% lower today. Investors learned about the composite and services PMI readings...
USDCAD trades flat ahead of two key macro events scheduled for today - ADP report release at 1:15 pm BST and Bank of Canada rate decision at 2:45 pm BST....
جاء مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو على أساس سنوي لشهر أبريل عند -5.7% مقابل -5.3% المتوقعة. و-7.8% سابقاً جاءت القراءة الشهرية بـ...
Eurozone PPI YoY for April came in -5.7% vs -5.3% exp. and -7.8% previously Monthly reading came in -1% vs. exp. -0.65% and -0.4% previously
جاءت القراءات النهائية لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة أقل من المتوقع، حيث بلغ المؤشر المركب 53 مقابل 52.8 المتوقعة. و52.8 سابقا جاء...
Final UK PMI readings came in lower than expected with Composite index at 53 vs 52.8 exp. and 52.8 previously UK Services PMI came in 52.9 vs...
جاء مؤشر مديري المشتريات للخدمات من منطقة اليورو عند 53.2 مقابل 53.3 المتوقعة. و53.3 سابقا جاء مؤشر مديري المشتريات للخدمات من ألمانيا بقراءة 54.2...
Services PMI from eurozone came in 53.2 vs 53.3 exp. and 53.3 previously Services PMI from Germany came in 54.2 vs 53.9 exp. and 53.9 previously Services...
تشير عقود المؤشرات الأوروبية إلى افتتاح مرتفع قبل قراءات مؤشر مديري المشتريات للخدمات المجدولة لشهر مايو تنتظر الأسواق تقرير ADP وISM المهم من الولايات...
