Eurozone services PMI slightly below expectations but higher in Germany
Services PMI from eurozone came in 53.2 vs 53.3 exp. and 53.3 previously Services PMI from Germany came in 54.2 vs 53.9 exp. and 53.9 previously Services...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
تشير عقود المؤشرات الأوروبية إلى افتتاح مرتفع قبل قراءات مؤشر مديري المشتريات للخدمات المجدولة لشهر مايو تنتظر الأسواق تقرير ADP وISM المهم من الولايات...
بعد الجلسة المختلطة التي شهدتها وول ستريت يوم أمس، يتم تداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية والأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم. ارتفعت أسعار US100 وUS500...
European index contracts point to higher open before scheduled May services PMI readings Markets await important ADP and ISM services report...
After yesterday's mixed session on Wall Street, US and European index futures are trading slightly higher today. The US100, US500 and US30 are up...
تحسنت المعنويات في سوق الأسهم الأمريكية بشكل طفيف في الساعات الأخيرة من التداول. يخسر مؤشري US500 وUS100 في حدود 0.1-0.2%، في حين يسجل مؤشر US30 مكاسب...
Sentiment in the US stock market improves slightly in the later hours of trading. The US500 and US100 are losing in the range of 0.1-0.2%, while the...
انخفضت أسهم شركة Centrus Energy (LEU.US)، أكبر شركة أمريكية لتخصيب اليورانيوم، اليوم بنسبة 5% تقريبًا، حيث تبيع وول ستريت الأسهم المرتبطة بالسلع الصلبة،...
Top US uranium enriching company Centrus Energy (LEU.US) drops today almost 5% as Wall Street sell stocks related with hard commodities, today. Despite...
يمحو NATGAS الكثير من ارتداد الأمس وينخفض مرة أخرى إلى ما دون متوسط 14 فترة، على الرغم من أن الإشارة الواضحة لتصحيح أكبر محتمل ستحدث عندما تغلق الفجوة...
NATGAS erases much of yesterday's rebound and falls below the 14-period average again, although a clear signal of a possible larger correction would...
على الرغم من المشاعر الضعيفة في سوق الأسهم الأمريكية وانخفاض كل من الفضة والذهب، يمكننا أن نرى قوة البيتكوين بشكل مفاجئ اليوم. من الصعب العثور على سبب...
Despite weak sentiments on US stock market and drop of both silver and gold, we can see surprisingly strengthening Bitcoin today. It's hard to find...
يتم تداول العقود الآجلة للفضة على انخفاض يصل إلى 4٪ تقريبًا اليوم، وإلى جانب عمليات البيع في سوق المعادن، نشهد أيضًا معنويات أضعف بشكل ملحوظ في أسواق الأسهم....
Silver futures are trading with a significant sell-off of almost 4% today, and along with the sell-off in the metals market, we are also seeing noticeably...
افتتحت المؤشرات الأمريكية على انخفاض على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط مئوية، بالقرب من 4.36% انخفاض أسعار النفط...
U.S. indices open lower despite a 4 percentage point drop in yields on 10-year treasuries, near 4.36% Oil price declines curbing inflation concerns...
Today US macro data: JOLTS report: 8.05 mln vs 8.35 mln exp. and 8.48 mln previously US Durable goods orders: 0.6% vs 0.7% exp. and 0.7% previously US...
صدرت بيانات طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: طلبيات السلع المعمرة: السابق: 0.7%, المتوقع: 0.7%, الفعلي: 0.6% طلبيات السلع...
بعد قرار أوبك+ بالأمس بالانسحاب من تخفيضات الإنتاج الطوعية، قد يشير هيكل سوق النفط إلى مزيد من الضغوط في الأشهر المقبلة. ولم تتوقف الانخفاضات عند 78 دولارًا،...
