OIL deepens decline as market still weigh OPEC+ implications📉
After yesterday's decision by OPEC+ to pull back from voluntary production cuts, the structure of the oil market may suggest more pressure in the months...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
النفط: تمدد أوبك+ خفض إنتاج النفط الرئيسي بمقدار 3.66 مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2025 (سابقا حتى نهاية عام 2024) وتمدد أوبك+ تخفيضات الإنتاج...
Oil OPEC+ extends major oil production cut of 3.66 million barrels per day until end of 2025 (previously until end of 2024) OPEC+ extends voluntary...
اخترق مؤشر USDIDX (مؤشر الدولار الأمريكي) مستوى الدعم المحلي، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال النموذج الفني يشير إلى...
باع بنك التنمية الألماني 110 ملايين سهم في شركة Deutsche Telekom AG يوم الاثنين رفعت AP Moeller Maersk توقعاتها لعام 2024 الوضع العام للسوق: شهدت...
KfW sold 110 million shares in Deutsche Telekom AG on Monday AP Moeller Maersk raised its forecast for 2024 General market situation: Tuesday's...
يمكن ملاحظة الرحلة إلى الأمان في السوق اليوم. تراجعت الأسهم والعملات المشفرة والسلع، في حين ارتفعت عملات الملاذ الآمن (الفرنك السويسري والين...
A flight to safety can be observed on the market today. Equities, cryptocurrencies and commodities pulling back, while safe haven currencies (CHF, JPY...
يتلقى الدولار الأسترالي مقابل الفرنك السويسري ضربة اليوم، مواصلًا الانخفاض الذي بدأه في منتصف مايو 2024. ويغذي التحرك الهبوطي اليوم إصدار بيانات كلية من...
AUDCHF is taking a hit today, continuing a drop launched in the middle of May 2024. The move lower today is fuelled by release of macro data from Australia...
المؤشرات الأوروبية تفتتح على انخفاض يضعف الفرنك السويسري بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلك المضمنة بيانات المستوى الثاني من أوروبا والولايات المتحدة بدأت...
European indices open lower CHF weakens after in-line CPI reading Second-tier data from Europe and United States European indices launched...
تستعد الأسهم الأوروبية لافتتاح منخفض في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، وكانت الأسهم الآسيوية متباينة وتشير العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مكاسب...
سيتم نشر بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين السويسري لشهر مايو اليوم في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير بقاء التضخم...
Swiss CPI inflation data for May was released today at 7:30 pm BST. Report was expected to show annual inflation remaining unchanged at 1.4% YoY, but monthly...
أنهت مؤشرات وول ستريت تداولات الأمس بشكل متباين - ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.11%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.30%، وقفز مؤشر ناسداك بنسبة 0.56%،...
Wall Street indices finished yesterday's trading mixed - S&P 500 gained 0.11%, Dow Jones dropped 0.30%, Nasdaq jumped 0.56% and small-cap Russell...
بدأت مؤشرات وول ستريت تداولات الأسبوع الجديد بشكل إيجابي، لكنها محت المكاسب التي حققتها خلال الجلسة وتتداول الآن على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500...
Wall Street indices launched the new week's trading on a positive note, but have erased gains during the session and now trade lower S&P 500...
