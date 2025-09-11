ارتفاع أسعار الكاكاو بنسبة 3.5%
تشهد أسعار الكاكاو انتعاشًا بعد موجة بيع حادة يوم أمس، والتي شهدت انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر. ويُعزى انخفاض اليوم السابق بشكل رئيسي...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
المزيد
تشهد أسعار الكاكاو انتعاشًا بعد موجة بيع حادة يوم أمس، والتي شهدت انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر. ويُعزى انخفاض اليوم السابق بشكل رئيسي...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بدء بناء المساكن لشهر يونيو: العدد الفعلي 1.321 مليون؛ العدد المتوقع 1.290 مليون؛ العدد السابق...
شهدت أسواق الأسهم الأوروبية يوم الجمعة تدهورًا طفيفًا في معنويات المستثمرين قبل عطلة نهاية الأسبوع. ولا يزال جدول الاقتصاد الكلي خاليًا نسبيًا...
أقرّ مجلس النواب الأمريكي حزمةً من مشاريع القوانين الرئيسية المتعلقة بالعملات الرقمية، والتي تبناها الرئيس دونالد ترامب. وقد حظي أهمها - قانون GENIUS -...
انخفض معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى 3.3% على أساس سنوي في يونيو، منخفضًا من 3.7% في مايو، تماشيًا مع التوقعات. ويعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى إعادة...
سينصبّ الاهتمام اليوم على إصدار تقرير التضخم الصادر عن جامعة ميشيغان لشهري يوليو ويونيو من سوق الإسكان. إضافةً إلى ذلك، يستمر موسم الأرباح الفصلية، حيث...
ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية بفضل مكاسب وول ستريت. ويتحسن الشعور العالمي بفضل التفاؤل التكنولوجي والآمال في التحفيز المالي. ارتفع...
انخفضت أسهم نتفليكس بنحو 1.6% في تعاملات ما بعد الإغلاق، على الرغم من نتائجها القوية للربع الثاني. وتجاوز التقرير توقعات وول ستريت من حيث الإيرادات والأرباح....
تتجه وول ستريت نحو إغلاق إيجابي، مدعومةً ببيانات مبيعات التجزئة التي فاقت التوقعات (مؤشر ستاندرد آند بورز 500: +0.4%؛ مؤشر داو جونز الصناعي:...
أعربت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، عن تفاؤل حذر بشأن البيئة الاقتصادية الحالية، مشيرةً إلى أن النمو لا يزال قويًا وسوق العمل...
ستُعلن نتفليكس (NFLX.US) عن أرباحها بعد إغلاق السوق اليوم. منذ بداية يوليو، انخفض سهم الشركة بنحو 6% عن أعلى مستوى له على الإطلاق (ATH). قد تُشكل نتائج...
الفضة هي واحدة من أفضل السلع أداءً في عام 2025، وتأتي في المرتبة الثانية بعد عدد قليل من السلع الأخرى مثل البلاتين. مع عائد سنوي بنسبة 30٪ حتى الآن، تجاوزت...
موسم أرباح البنوك الأميركية يشعل وول ستريت... هل يستمر الزخم؟ تصعيد ترمب ضد روسيا: هل ترتفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية؟ توقعات...
ارتفع سهم شركة بيبسيكو بأكثر من 6% عقب إعلان نتائجها المالية الفصلية الأخيرة، مما يشير إلى بداية التعافي بعد عامين من الأداء الضعيف. أهم المؤشرات...
واصلت وول ستريت مكاسبها التي حققتها أمس بعد أن خفف تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية الذي جاء أقوى من المتوقع من المخاوف بشأن إنفاق المستهلكين. وساعدت هذه...
تغير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للغاز الطبيعي (BCF) - 46 مليار دولار (توقعات 45 مليار دولار، السابق 53 مليار دولار) المصدر:...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - بيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو: مبيعات التجزئة: الفعلية 0.6% على أساس...
دعمت معنويات وول ستريت القوية الأسواق الأوروبية، وواصل مؤشر داكس ارتفاعه في جلسة الخميس. استقرت البيانات النهائية لمؤشر أسعار المستهلك...
ارتفعت أسهم شركة سواتش (UHR.CH) بنسبة تقارب 1% بعد أن أشارت شركة صناعة الساعات السويسرية إلى انتعاش في السوق الصينية، أحد مراكز المبيعات الجغرافية الرئيسية...
شهد صباح الخميس انخفاضًا حادًا في أسعار الكاكاو - حيث انخفضت عقود الكاكاو الآجلة في بورصة إنتركونتيننتال (COCOA) بأكثر من 3%، لتعود إلى مستوياتها التي...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم