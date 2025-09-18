EURJPY - recommendation from Credit Agricole (03.06.2024)
Credit Agricole issued a recommendation for the EURJPY currency pair. Credit Agricole recommends taking a short position on the pair with following...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
يتعرض النفط لضربة قوية اليوم بعد قرار أوبك+ أمس. وبينما كان من المتوقع قرار تمديد خفض الإنتاج الرئيسي بمقدار 3.66 مليون برميل حتى عام 2025، فقد تبين أن...
Oil is taking a hit today following yesterday's OPEC+ decision. While decision to extend the main 3.66 million barrel production cut through 2025 was...
ANZ issued a recommendation for the USDCAD currency pair. ANZ recommends taking a short position on the pair with the following levels: Entry (market):...
أصبحت أسهم Meme في مركز الاهتمام مرة أخرى، حيث أطلقت GameStop (GME.US) التداول النقدي اليوم بفجوة سعرية صعودية تزيد عن 70٪. في حين قلص السهم جزءًا كبيرًا...
Meme-stocks are in the centre of attention once again, with GameStop (GME.US) launching today's cash trading with an over-70% bullish price gap. While...
US ISM manufacturing data for May was released today at 3:00 pm BST. Report was expected to show headline index improving slightly, but also remaining...
تم اليوم إصدار بيانات التصنيع ISM الأمريكية لشهر مايو في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن يُظهر التقرير تحسنًا طفيفًا في المؤشر الرئيسي،...
شهد الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو في سوق الأسهم السعودية تغطية جميع أسهم الطرح بعد وقت قصير من بدء بناء سجل الأوامر للمؤسسات بحجم 12 مليار دولار،...
The secondary public offering of Aramco shares in the Saudi stock market witnessed the coverage of all offering shares shortly after the start of creating...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي بيانات أمريكية مختلطة، ماذا عن التضخم؟ الأسواق تترقب نتائج تقرير الوظائف الأمريكية
مؤشرات وول ستريت تفتتح على ارتفاع US2000 يختبر منطقة مقاومة تبلغ 2100 نقطة ارتفعت أسهم GameStop بنسبة 70% مع انتعاش الاهتمام بأسهم الميمات ترتفع...
Wall Street indices open higher US2000 tests 2,100 pts resistance zone GameStop surges 70% as interest in meme-stocks revives Stericycle rallies...
يضعف البيزو المكسيكي بشكل ملحوظ بعد فوز كلوديا شينباوم في الانتخابات الرئاسية في المكسيك. وكانت شينباوم مرشحة الحزب الحاكم وستكون أول امرأة تتولى السلطة...
The Mexican peso is significantly weakening after Claudia Sheinbaum's victory in the presidential elections in Mexico. Sheinbaum was the candidate...
الأسواق الأوروبية تكتسب في بداية جلسة يوم الاثنين بيانات مؤشر مديري المشتريات ISM التصنيعي في دائرة الضوء حكم محكمة ديلاوير خفض أسهم GSK بنسبة 10٪ الوضع...
European markets gain at the start of Monday's session Manufacturing ISM PMI data in the spotlight Delaware court ruling takes GSK shares 10%...
في حين بدا في منتصف شهر مايو أن الضجة حول أسهم GameStop و"meme" قد اختفت بالسرعة التي ظهرت بها، يبدو أن الموضوع يحب العودة. أصبح Keith Gill،...
While it seemed in mid-May that the uproar over GameStop and ‘meme’ stocks had disappeared as quickly as it had appeared, it looks like the...
على الرغم من عدم تحديد جدول زمني محدد، أعرب الرئيس التنفيذي أنتونوالدو نيفيس عن التزامهم بالتحضير لذلك، قائلًا: "نحن نعمل بجد لتحقيق ذلك عندما يحين...
