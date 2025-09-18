القهوة تفقد 5% وسط الأمطار الغزيرة في فيتنام
مع عدم وجود أي محفز أو بيانات مباشرة، تخسر العقود الآجلة للقهوة اليوم ما يقرب من 5٪. ويمكننا أن نجد سبب ذلك في تغير الطقس في فيتنام، حيث تهطل أمطار غزيرة...
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
With no directly catalyst or data released, futures on COFFEE are losing today almost 5% today. We can find the reason of it in change in Vietnam weather,...
بعد بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الصادرة اليوم من الولايات المتحدة، يتصرف السوق بطريقة مثيرة للاهتمام. تنخفض العائدات والدولار، وكذلك الأصول الخطرة مثل...
After today's PCE data from the US, the market is behaving in an interesting way; yields and the dollar are falling, but so are risky assets like stocks,...
تمحو وول ستريت جزءًا كبيرًا من المكاسب عند الافتتاح. US100 يخسر قليلا جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية كما هو متوقع، ولكن رد الفعل كان...
Wall Street erases a good portion of the gains at the opening. US100 loses slightly US PCE data came in as expected, but reaction was dovish U.S....
US PCE data (for April) Headline (annual). 2.7% Expected: 2.7% YoY. Previous: 2.7% YoY Headline (monthly). 0.25% Expected: 0.25% MoM. Previous:...
تم إصدار حزمة البيانات الشهرية لشهر مارس من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت...
تزامنت تراجعات سوق الأسهم الصينية مع ضعف معظم شركات وول ستريت وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، مما فرض ضغوطا على الأسواق الناشئة. سجلت العقود الآجلة...
الأسواق الأوروبية تخسر قليلاً قبل تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي مجموعة فريزر تعزز الاستثمار في هوغو بوس يتوقع دويتشه بنك أداء أضعف في تداول...
European markets lose slightly ahead of US PCE report Frasers Group boosts investment in Hugo Boss Deutsche Bank expects weaker performance in bond...
يعد إصدار بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية لشهر أبريل بمثابة إصدار رئيسي لليوم. سيتم إصدار التقرير في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش...
Release of the US PCE inflation data for April is a key macro release of the day. Report will be released at 1:30 pm BST and will also include monthly...
صدرت اليوم القراءة السريعة لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو لمنطقة اليورو بأكملها في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن يُظهر التقرير...
Flash CPI inflation reading for May for the whole euro area was released today at 10:00 am BST. Report was expected to show a small acceleration to 2.5%...
يخترق الدولار الأميركي مقابل الين الياباني الحد الأعلى لنطاق قصير المدى هذا الصباح، ويعود فوق مستوى 157.00. فشلت البيانات الصادرة من اليابان خلال جلسة...
USDJPY is breaking above the upper limit of a short-term range this morning, returning above 157.00 mark. Data from Japan released during the Asia-Pacific...
صدرت اليوم بيانات التضخم الفرنسية لشهر مايو في الساعة 7:45 صباحًا بتوقيت جرينتش وجاءت متباينة. من ناحية، ظل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير...
