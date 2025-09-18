EUR muted after French CPI data
French inflation data for May was released today at 7:45 am BST and came in mixed. On one hand, headline CPI inflation remained unchanged at 2.2% YoY,...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
تشير العقود الآجلة للمؤشر الأوروبي إلى افتتاح منخفض قليلاً بيانات مؤشر أسعار المستهلك من أوروبا، وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي من الولايات المتحدة من...
European index futures point to slightly lower open CPI data from Europe, PCE report from US Canadian Q1 GDP growth expected to accelerate European...
سيصدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الألمانية لشهر أبريل في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن تظهر البيانات انخفاضًا طفيفًا في مبيعات التجزئة...
German retail sales report for April was released today at 7:00 am BST. Data was expected to show a small dip in monthly retail sales and a strong 2.5%...
تراجعت مؤشرات وول ستريت يوم أمس، مع انخفاض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.60%، وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.86%، وتراجع مؤشر ناسداك بما يزيد عن 1%. على...
Wall Street indices traded lower yesterday, with S&P 500 dropping 0.60%, Dow Jones moving 0.86% lower and Nasdaq slumping over 1% In spite of...
وول ستريت في مزاج مختلط في بداية جلسة الخميس خسرت أسهم Salesforce 17٪ في وقت مبكر من الجلسة العديد من إصدارات الأرباح الفصلية في الخلفية تبدأ...
Wall Street in mixed mood at the start of Thursday's session Salesforce shares lose 17% early in the session Numerous quarterly...
الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للربع الأول، القراءة الثانية: الفعلي: 1.3% ربع سنوي. التوقعات: 1.2% على أساس ربع سنوي. السابق: 1.6% ربع سنوي معامل...
US Gross Domestic Product Q1, 2nd Reading: Actual: 1.3% q/q. Forecast: 1.3% q/q. Previous: 1.6% q/q GDP Price Deflator: 3.1% q/q....
انخفض تداول الراند الجنوب أفريقي مقابل الدولار الأمريكي (USDZAR) اليوم، حيث أظهرت توقعات الانتخابات المبكرة انخفاضًا حادًا في الدعم الانتخابي لحزب المؤتمر...
The South African rand trades lower against the U.S. dollar (USDZAR) today, as early election projections showed a sharp drop in electoral support for...
يقع مؤشر DAX في منطقة أسعار إغلاق الأمس في السوق الفورية قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عند الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش SAP تحت ضغط من...
DAX in the zone of yesterday's closing prices on the spot market US GDP reading at 1:30 pm BST SAP under pressure from weak Salesforce...
لم تمر ردة الفعل العالمية تجاه سندات العشر سنوات الأمريكية التي تجاوزت حاجز الـ 4.6% دون أن تلاحظها أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. يخسر مؤشر...
The global reaction to the US 10-year note breaking out above the 4.6% barrier has not gone unnoticed by Asia-Pacific equity markets. The Hang Seng Index...
- تشير العقود الآجلة للأسهم الأوروبية إلى افتتاح منخفض لمؤشر Euro Stoxx 50 - سوف يتحول اهتمام المستثمرين اليوم نحو قراءة الناتج المحلي الإجمالي من الولايات...
- European equity futures point to a lower opening for the Euro Stoxx 50 benchmark - Investors' attention will turn today towards the GDP reading...
تعرضت جلسة الخميس في أسواق آسيا والمحيط الهادئ مرة أخرى لضغوط بسبب ارتفاع عائدات الديون الأمريكية (حاليًا عند 4.6%). خسر مؤشر Nikkei الياباني ما يقرب...
