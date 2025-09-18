Morning wrap (30.05.2024)
Thursday's session in APAC markets once again came under pressure from rising US debt yields (currently at 4.6%). Japan's Nikkei lost nearly...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
المزيد
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
المزيد
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
المزيد
Thursday's session in APAC markets once again came under pressure from rising US debt yields (currently at 4.6%). Japan's Nikkei lost nearly...
تراجعت مؤشرات وول ستريت اليوم - انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6٪، وتداول مؤشر داو جونز منخفضًا بنسبة 1٪، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.4٪، وانخفض مؤشر...
Wall Street indices are pulling back today - S&P 500 drops 0.6%, Dow Jones trades 1% lower, Nasdaq declines 0.4% and small-cap Russell 2000 slumps...
تعد شركة Abercrombie & Fitch (ANF.US) واحدة من أفضل الشركات الأمريكية أداءً اليوم. ارتفعت الأسهم بأكثر من 20٪ بعد إصدار تقرير أرباح الربع الأول من...
Abercrombie & Fitch (ANF.US) is one of the best performing US companies today. Stock rallies over 20% following release of fiscal-Q1 2025 earnings...
يتم تداول أسهم NATGAS بانخفاض يزيد عن 5% اليوم، مع إشارة وسائل الإعلام المالية الأمريكية إلى طقس أكثر برودة قليلاً. من ناحية أخرى، بالنظر إلى توقعات الطقس...
NATGAS is trading over 5% lower today, with US financial media pointing to a slightly cooler weather. On the other hand, looking at the 6-10 day weather...
الكاكاو هو السلعة الأفضل أداءً اليوم، حيث قفزت العقود الآجلة للشهر الأول بنسبة 8٪! التوقعات الأساسية هي الدافع وراء هذه الخطوة، حيث قالت WeatherDesk من...
COCOA is the best performing commodity today, with front-month futures contract jumping 8%! Fundamental outlook is the driver of the move with WeatherDesk...
انخفض سهم الخطوط الجوية الأمريكية (AAL.US) بحوالي 15٪ اليوم، مع انخفاض سعر سهم الشركة إلى أدنى مستوى منذ بداية نوفمبر 2023. وأعلنت الشركة عن خفض توقعات...
American Airlines (AAL.US) are plunging around 15% today, with company's share price dropping to the lowest level since the beginning of November 2023....
جرى تداول خام برنت فوق مستوى 80 دولارًا للبرميل بقليل قبل بضعة أيام فقط. وفي سياق التضخم، قد لا يبدو هذا منخفضا، ولكنه بعيد كل البعد عن الذروة التي بلغها...
Brent traded slightly above $80 per barrel just a few days ago. In the context of inflation, this may not seem low, but it is far from the peaks of the...
تفتح المؤشرات الأمريكية على انخفاض وسط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ينخفض US500 إلى أدنى مستوى خلال أسبوع واحد تحذير الأرباح من الخطوط الجوية...
US indices open lower amid spike in US yields US500 drops to 1-week low Profit warning from American Airlines pressures US airline stocks Marathon...
أعلنت شركة Dick's Sporting Goods عن نتائج أعلى من التوقعات للربع الأول من عام 2024. وعلى وجه الخصوص، رحب المستثمرون برفع توقعات العام بأكمله....
Dick's Sporting Goods reported results above expectations for 1Q24. In particular, investors welcomed the raising of full-year forecasts. The company...
كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو من ألمانيا بمثابة إصدار رئيسي من أوروبا المقرر صدوره اليوم. تم إصدار التقرير في الساعة 1:00 بعد الظهر بتوقيت...
Flash CPI data for May from Germany was a key macro release from Europe scheduled for today. Report was released at 1:00 pm BST and was expected to show...
مؤشر داكس ينخفض بنحو 0.8% في 13:00 قراءة BST لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأولية لشهر مايو تدرس شركة Siemens Energy AG (ENR.DE) إلغاء 4100 وظيفة...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم