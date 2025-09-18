DE40: Downward pressure prevails among European trading floors
DAX falls by nearly 0.8% At 1 p.m. BST reading of preliminary CPI data for May Siemens Energy AG (ENR.DE) considers cutting 4,100 vacancies Overall...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
ارتفعت أسعار النفط اليوم بشكل طفيف، حيث وصل خام برنت إلى 84.5 دولارًا للبرميل، قبل تقرير معهد البترول الأمريكي الذي سيتم نشره في الساعة 8:40...
Oil prices gain today slightly, with Brent reaching $84.5 per barrel, before the API report which will be published at 8:40 PM GMT. The main reason for...
ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني منذ يوم أمس من حوالي 156.9 إلى 157.2 اليوم، بعد تعليقات أداتشي من بنك اليابان، الذي، على الرغم من الإشارة...
The USDJPY pair has risen since yesterday from around 156.9 to 157.2 today, following comments from the Bank of Japan's Adachi, who, while suggesting...
يقترب البنك المركزي الأوروبي من تخفيف السياسة النقدية والتخفيض الأول لسعر الفائدة، وهو أمر مفروغ منه عمليًا في وقت مبكر من الشهر المقبل. ويواجه زوج اليورو...
The European Central Bank is moving closer to easing monetary policy and the first rate cut, which is practically a foregone conclusion as early as next...
يتم تداول عقود المؤشرات في أوروبا على انخفاض. ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي تحسبًا لمؤشر أسعار المستهلك من ألمانيا، بعد أن ارتفعت معنويات Gfk...
Index contracts in Europe are trading lower EURUSD strengthens in anticipation of CPI from Germany, following Gfk Germany sentiment higher than forecasts Investors...
جاءت ثقة المستهلك من Gfk من ألمانيا بـ -20.9 مقابل -22.5 المتوقعة. و-24.2 سابقا كان رد فعل زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي طفيفًا...
انخفضت الأسهم والسندات في آسيا. قام المستثمرون بتقييم آثار ارتفاع عوائد سندات الخزانة بعد التعليقات المتشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس،...
Gfk Consumer Sentiments from Germany came in -20.9 vs -22.5 exp. and -24.2 previously EURUSD pair reacted slightly to this data signalling improvement...
Stocks and bonds in Asia fell. Investors evaluated the effects of the higher Treasury yields after Hawkish comments from the chair of Minneapolis Federal...
تجاوز مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد لشهر مايو توقعات الاقتصاديين وارتفع إلى 102 (مقابل قيمة أبريل: 97 والتوقعات: 96). كما تحسن أيضًا مؤشر...
The Conference Board's Consumer Confidence Index for May beat economists' forecasts and rose to 102 (vs. April's value: 97 and forecasts:...
تكتسب العقود الآجلة للكاكاو أكثر من 6٪ اليوم. قالت هيئة تنظيم الكاكاو في غانا إنها ستقترض ما يصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول سبتمبر لتمويل المشتريات الفورية...
Cocoa futures are gaining more than 6% today. Ghana's cocoa regulator said it will borrow up to $1.5 billion by September to finance spot purchases...
كشفت شركة التكنولوجيا والمستلزمات الطبية Semler Scientific (SMLR.US) أنها اشترت 581 بيتكوين مقابل حوالي 40 مليون دولار. وبعد هذا الإعلان ارتفعت أسهمها...
Medical technology and supplies company Semler Scientific (SMLR.US) revealed that has bought 581 BTC for about $40 million. Following this announcement,...
