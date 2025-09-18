Economic calendar: Conference Board from the USA in the spotlight 🔎
Today's macroeconomic calendar is relatively light compared to the rest of the current week. At 01:30 PM BST, the industrial production price index...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل

تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...

صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...

تشهد المؤشرات من آسيا والمحيط الهادئ جلسة مختلطة. تسجل المؤشرات الصينية مكاسب وخسائر. انخفض CH50Cash بنسبة 0.23%، وارتفع CHN.cash بنسبة 0.10%، وارتفع...
Indices from Asia and the Pacific are experiencing a mixed session. Chinese indices are recording both gains and losses. CH50Cash is down by 0.23%,...
تميز يوم التداول الأول من الأسبوع الجديد بسيولة محدودة وحركة في الأسواق حيث كان المتداولون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عطلة. ارتفعت مؤشرات...
The first trading day of a new week was marked with limited liquidity and action on the markets as US and UK traders were off for holidays European...
يمكن ملاحظة تحسن واضح في سوق العملات المشفرة في النصف الثاني من تداولات يوم الاثنين. على الرغم من عدم ظهور أي أخبار يمكن أن تفسر هذا التحسن، فمن الجدير...
A clear improvement on the cryptocurrency market can be spotted in the second half of Monday's trading. While no news surfaced that could explain this...
ارتفعت أسهم NATGAS بنسبة 1.7% تقريبًا خلال جلسة اليوم وتحاول استعادة بعض مكاسبها بعد تأثير تمديد العقود الآجلة يوم الجمعة. تم سد الفجوة السعرية الصعودية...
NATGAS gains nearly 1.7% during today's session and attempts to regain some ground after impact of Friday's futures contract rollover. The bullish...
يتميز يوم التداول الأول من الأسبوع الجديد بهدوء السوق. ويمكن تفسير ذلك من خلال عطلات الأسواق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهما من أهم المراكز...
The first trading day of a new week is marked with market calmness. This can be explained with market holidays in the United States and the United Kingdom,...
انخفض اليورو في فترة ما بعد الظهر، ماحيًا جميع المكاسب اليومية. وجاءت هذه الخطوة نتيجة لتعليقات أعضاء البنك المركزي الأوروبي رين وفيليروي ولين. وقد ألمح...
EUR moved lower in the afternoon, erasing all the daily gains. The move was triggered by comments from ECB members Rehn, Villeroy and Lane. Each of the...
قلة الجلسات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يحد من التقلبات في أوروبا موديز ترفع التصنيف الائتماني لشركة TAG Immobilien يلمح مصرفيو البنك المركزي...
Lack of US and UK sessions limits volatility in Europe Moody's lifts TAG Immobilien's credit rating ECB bankers hint at interest rate cuts...
قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيتصرف بحذر لتثبيت توقعات التضخم عند 2% خلال كلمته في المؤتمر السنوي لبنك اليابان. بعض...
في بداية الأسبوع، كانت المعنويات في سوق العملات المشفرة إيجابية إلى حد ما، كما رأينا في المقام الأول في حالة إيثريوم. ومع ذلك، فشل ضعف الدولار الأمريكي...
Governor of the Bank of Japan Kazuo Ueda said that the central bank will act cautiously to anchor inflation expectations at 2% during his speech at the...
At the beginning of the week, sentiment in the cryptocurrency market is moderately positive, as seen primarily in the case of Ethereum. Friday's weakening...
