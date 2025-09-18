عاجل: مؤشر المعنويات الألماني IFO أقل قليلاً من المتوقع 📌
09:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - توقعات الأعمال الألمانية لشهر مايو: الفعلي 90.4؛ توقعات 90.5؛ السابق 89.7؛ 09:00 صباحًا...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
09:00 AM BST, Germany - German Business Expectations for May: actual 90.4; forecast 90.5; previous 89.7; 09:00 AM BST, Germany - German...
يعتبر التقويم الاقتصادي الشامل اليوم خفيفًا بشكل استثنائي، ونظرًا للعطلات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، ستظل الأسواق في هذه البلدان مغلقة...
Today's macro calendar is exceptionally light, and due to holidays in the USA and UK, markets in these countries will remain closed. The only significant...
شهد مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ جلسة صعودية معتدلة وقد شوهدت معظم المكاسب في المؤشرات الصينية، حيث تتراوح من 0.45% إلى 0.75%. ارتفع مؤشر Nikkei...
Asian and Pacific indexes are experiencing a moderately upward session. The most gains are seen in Chinese indexes, ranging from 0.45% to 0.75%....
أنهت مؤشرات وول ستريت اليوم بمكاسب مدعومة بضعف الدولار. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.75% إلى 5325 نقطة وارتفع مؤشر US100 بنسبة 1.20% تقريبًا مختبرًا منطقة...
Indexes on Wall Street end the day with gains supported by a weak dollar. The US500 gained 0.75% to 5325 points and the US100 gained almost 1.20%...
تشهد أسهم شركة الشحن الإسرائيلية ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) جلسة ناجحة أخرى اليوم، حيث ارتفعت بنسبة 8٪ تقريبًا. تستمر الشركة في الحصول على الدعم...
Shares of Israeli freight company ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) are having another successful session today, gaining nearly 8%. The company continues...
قد يكون الأسبوع المقبل مثيرا للاهتمام بشكل خاص في سياق الأحداث الأخيرة. لا تزال معنويات السوق إيجابية للغاية، ويبدو أن أي إشارات متشددة من الاقتصاد...
The next week could be particularly interesting in the context of recent events. Market sentiment remains very positive, and it seems that any hawkish...
جلبت جلسة التداول اليوم انتعاشًا كبيرًا في سوق الأسهم، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي. تسارع الاتجاه التصاعدي بعد الساعة 3:00 مساءً بتوقيت...
Today's trading session brings a significant rebound in the stock market, supported by the weakening US dollar. The upward trend accelerated...
علق كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على الاقتصاد الأمريكي اليوم، وخاصة آر ستار (سعر الفائدة المحايد). يعتبر موقف والر متشددًا تمامًا لأن ارتفاع...
03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - تقرير التضخم الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر مايو: ظروف ميشيغان الحالية: 69.6 فعليًا؛...
مؤشرات وول ستريت تقلل قليلاً من خسائر الأمس عند الافتتاح الدولار يخسر ويمحو مكاسب الأمس ارتفاع عوائد السندات يشهد اليوم الأخير من هذا الأسبوع...
Christopher Waller, member of the Federal Reserve Board commented US economy today, especially r-star (neutral rate). Waller stance is quite hawkish because...
03:00 PM BST, United States - University of Michigan inflation report for May: Michigan Current Conditions: actual 69.6; forecast...
Wall Street indices slightly reduce yesterday's losses at the open Dollar loses, erasing yesterday's gains Bond yields rise The last...
