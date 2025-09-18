سوناطراك الجزائرية توقع اتفاقية غاز طبيعي بـ2.3 مليار دولار
وقعت شركة النفط الحكومية الجزائرية سوناطراك ، اتفاقية مبادئ مع عملاق الطاقة الأميركي إكسون موبيل بقيمة 2.3 مليار دولار لدراسة الفرص المتاحة بهدف تطوير...
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
وقعت شركة النفط الحكومية الجزائرية سوناطراك ، اتفاقية مبادئ مع عملاق الطاقة الأميركي إكسون موبيل بقيمة 2.3 مليار دولار لدراسة الفرص المتاحة بهدف تطوير...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - السلع المعمرة لشهر أبريل: السلع المعمرة باستثناء النقل: 0.2% مقارنة بالشهر السابق؛ السلع...
01:30 PM BST, United States - Durable Goods for April: Durables Excluding Transport: previous 0.2% MoM; Durables Excluding...
الأسواق الأوروبية تحت ضغط في نهاية الأسبوع تشكل موجة من الدعاوى القضائية بشأن مبيدات الأعشاب Roundup تهديدًا "وجوديًا" للشركة، وفقًا لما...
European markets under pressure at week's end A wave of lawsuits over the Roundup herbicide poses an “existential” threat to the company,...
تسير أسواق الأسهم الأوروبية على المسار الصحيح لتحقيق أسوأ أداء أسبوعي لها منذ ثلاثة أسابيع، مع تدهور معنويات المخاطرة وتراجع الرهانات على أسعار الفائدة...
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الخميس على طلبات 19b-4 المقدمة من Nasdaq وCBOE وNYSE لإدراج صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة...
The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) on Thursday approved 19b-4 applications from Nasdaq, the CBOE and the NYSE to list ETFs linked to the...
تشير العقود الآجلة إلى انخفاض افتتاح الجلسة النقدية الأوروبية خطاب والر وطلبيات السلع المعمرة وبيانات جامعة موريس في التركيز وافقت هيئة الأوراق...
Futures point to lower opening of European cash session Waller's speech, durable goods orders and UoM data in focus The SEC officially approved...
مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة شركة وقود السيارات (شهريًا/شهريًا) أبريل: -2.3% (تقديرات -0.5%؛ سابق -0.2%) - وقود السيارات لمبيعات التجزئة (العام...
UK Retail Sales Inc Auto Fuel (M/M) Apr: -2.3% (est -0.5%; prevR -0.2%) - Retail Sales Inc Auto Fuel (Y/Y): -2.7% (est -0.3%; prevR 0.4%) -...
أدت الجلسة الأخيرة من الأسبوع في أسواق آسيا والمحيط الهادئ إلى انخفاضات في معظم المؤشرات الرئيسية في المنطقة وخسر مؤشر نيكاي الياباني ما يقرب من...
The last session of the week in APAC markets resulted in declines in most of the major indexes from the region. Japan's Nikkei is losing nearly...
قدمت Nvidia نتائج مالية رائعة للربع الأول من العام المالي 2025، وأعلنت عن تقسيم الأسهم وزيادة الأرباح. رداً على ذلك، ارتفعت أسهم الشركة اليوم بأكثر...
Nvidia presented great financial results for the first quarter of fiscal 2025, announced a stock split and a dividend increase. In response, the company's...
تخسر Arista Networks (ANET.US) ما يقرب من 4٪ اليوم، ولكن في مرحلة ما كانت أسهم شركة تبديل الشبكات ومركز البيانات تخسر ما يقرب من 7٪. سبب هذه الانخفاضات...
Arista Networks (ANET.US) is losing nearly 4% today, but at one point the network switch and data center company's stock was losing nearly 7%. The...
خسرت العقود الآجلة للذهب 1.5% اليوم مع ارتفاع عوائد السندات وانتعاش مؤشر الدولار (USDIDX)، بعد البيانات الأولية القوية لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي لشهر...
