Gold futures are losing 1.5% today as bond yields rise and the dollar index (USDIDX) rebounds, following strong preliminary US PMI data for May. The market...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
خسرت عملة البيتكوين 2.7٪ اليوم وانخفضت إلى ما دون مستوى 68.000 دولار مع ارتفاع الدولار الأمريكي والعوائد بعد قراءات مؤشر مديري المشتريات الأمريكية الأقوى...
جاء مؤشر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المركب في مدينة كانساس سيتي عند -2 مقابل -7 و -8 سابقًا (-1 في التصنيع مقابل -13 سابقًا)
Bitcoin loses 2.7% today and drops below $68.000 level as US dollar and yields surged after much stronger than expected US flash PMI readings. Strong...
US Kansas City Fed Composute came in -2 vs -7 and -8 previously (-1 in Manufacturing vs -13 previously)
جاء التغير في مخزونات الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة بمقدار 78 مليار قدم مكعب (مليار قدم مكعب) مقابل 85 مليار قدم مكعب متوقعة. و70 مليار قدم مكعب...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية، مدفوعة بأسهم Nvidia (NVDA.US) لكن المكاسب تباطأت إلى حد ما بعد الافتتاح، وقراءة مؤشر مديري المشتريات تضع ضغطًا...
EIA Natural Gas inventories change came in 78 bcf (billion cubic feets) vs 85 bcf exp. and 70 bcf previously. NATGAS loses after US inventories change...
U.S. indexes gain, driven by Nvidia (NVDA.US) shares but gains slowed somewhat after the open, and the PMI reading put additional pressure on stock...
أظهرت Nvidia نتائجها للربع الأول من عام 2025. فازت الشركة مرة أخرى بالتوقعات. ارتفعت إيرادات أهم قطاعات مراكز البيانات بنسبة 427% على...
Nvidia showed its results for 1Q25. The company again beat expectations. Revenues of the most important Data Center segment rose 427%...
بلغت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة 634 ألفًا مقابل 678 ألفًا متوقعة. و693 ألفاً سابقاً تظهر القراءة أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات...
US new homes sales for April came in 634 k vs 678 k exp. and 693 k previously (revised to 665 k) (-4.7% vs -2.2% exp. and 8.8% previously) Reading...
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية إتمام بيع حصة 5.5% في أدنوك للحفر جمعت من خلاله 935 مليون دولار في طرح مخصص للمؤسسات الاستثمارية ليوم 28 مايو الجاري...
US S&P PMI Services came in 54.8 (the highest since May 2023) vs 51.2 exp. and 51.3 previously US S&P PMI Manufacturing PMI came in 50.9...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر أبريل من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير استقرار في معنويات...
كان رد فعل السوق متشددًا تجاه محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير، حيث أشار بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن التشديد...
الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف: مطالبات البطالة المستمرة: 1,794 ألف فعلي؛ توقعات 1,794 ألفًا؛ السابق 1,786 ألفًا؛ مطالبات...
01:30 PM BST, United States - Employment Data: Continuing Jobless Claims: actual 1,794K; forecast 1,794K; previous 1,786K; Initial...
IFR has issued a recommendation for the EURUSD currency pair. IFR recommends taking a long position on the pair, with the following parameters. Entry...
