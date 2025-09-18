مخطط اليوم - Ethereum (23.05.2024)
ارتفع سعر Ethereum اليوم بنسبة 0.70٪، ليعود فوق 3800 دولار. قد يكون هذا الأسبوع حاسماً بالنسبة لسوق العملات المشفرة بسبب العديد من المحفزات المهمة. إحداها...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
Ethereum is gaining 0.70% today, returning above $3,800. This week could be crucial for the cryptocurrency market due to several significant catalysts. One...
09:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات: مؤشر مديري المشتريات المركب S&P Global/CIPS UK: فعلي 52.8؛...
09:30 AM BST, United Kingdom - PMI Data: S&P Global/CIPS UK Composite PMI: actual 52.8; forecast 54.0; previous 54.1; S&P...
09:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو: مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو HCOB: فعلي...
09:00 AM BST, Euro Zone - PMI Data for May: HCOB Eurozone Composite PMI: actual 52.3; forecast 52.0; previous 51.7; HCOB Eurozone...
08:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفرنسي HCOB لشهر مايو...
08:15 AM BST, France - PMI Data for May: French HCOB Manufacturing PMI May P: 46.7 (est 45.9; prev 45.3) HCOB Services PMI...
يتضمن تقويم الاقتصاد الكلي اليوم العديد من المنشورات المثيرة للاهتمام. وأهمها ستكون إصدارات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع، تليها بيانات...
Today's macroeconomic calendar includes several interesting publications. The most important of these will be the PMI releases for the services and...
تشهد المؤشرات من آسيا والمحيط الهادئ جلسة مختلطة. وقد شوهدت أكبر المكاسب في مؤشر Nikkei 225 الياباني (+0.90%)، ومؤشر S&P/ASX200 الأسترالي (+0.50%)،...
Indices from Asia and the Pacific are experiencing a mixed session. The biggest gains are seen in Japan's Nikkei 225 (+0.90%), Australia's...
تجاوزت Nvidia توقعات السوق لربع آخر على التوالي. بالإضافة إلى تفوق الأداء على التوقعات في جميع بياناتها المالية الأكثر أهمية، أعلنت الشركة أيضًا عن تقسيم...
Nvidia beat market expectations for another consecutive quarter. In addition to outperforming expectations on all of its most significant financials, the...
حدد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نغمة معتدلة ولكن مع ذلك متشددة في أسواق الأسهم. التعليقات التي تشير إلى عدم اليقين بشأن حجم التشديد...
The FOMC Minutes presented set a moderate but nonetheless hawkish tone in the stock markets. Comments suggesting uncertainty about the scale of the...
لم يتسبب نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في حدوث تقلبات غير مبررة في الأسواق. تراجع المؤشر القياسي US100 بشكل طفيف، وارتفع الدولار بعد...
The publication of the FOMC Minutes did not cause undue volatility in the markets. The benchmark US100 retreated slightly, and the dollar appreciated after...
لقد صدر للتو نص اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأخير. أعرب المصرفيون في بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة عند...
