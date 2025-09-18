BREAKING: FOMC minutes - 'Various' FED bankers willing to tighten more if needed
The transcript of the latest FOMC meeting has just been released. The Fed bankers communicated the need to keep rates at higher levels for a longer period...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
تضيف NATGAS ما يقرب من 5٪ اليوم على خلفية تحديث توقعات الطقس، مما يشير إلى أننا سنواجه درجات حرارة أكثر دفئًا من المتوقع في غرب الولايات المتحدة...
NATGAS is adding close to 5% today on the back of a weather forecast update, which indicates that we will face significantly warmer-than-expected temperatures...
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول يجري محادثات وصلت لمرحلة متقدمة للاستحواذ على حصة مجموعة...
إن إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم من اجتماع البنك المركزي الأمريكي في الأول من مايو لديه فرصة لزيادة التقلبات في الدولار وأسواق...
Today's release of the FOMC minutes from the US central bank's May 1 meeting has a chance to raise volatility on the dollar and equity markets...
الولايات المتحدة - بيانات تقييم الأثر البيئي:; مخزونات النفط الخام: المتوقع الفعلي: 1.820 مليون. توقعات -2.400 مليون؛ السابق -2.508 مليون؛ مخزون...
United States - EIA Data:; Crude Oil Inventories: forecast Actual: 1.820M. Forecast -2.400M; previous -2.508M; Gasoline Inventories:...
مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة أبريل: 4.14 مليون (التقديرات 4.23 مليون؛ السابق 4.22 مليون) - مبيعات المنازل القائمة (شهر/شهر): -1.9% (تقديرات...
ارتفع الدولار الأمريكي قبل صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش)، وسجلت المؤشرات مكاسب صغيرة قبل نتائج Nvidia...
US Existing Home Sales Apr: 4.14M (est 4.23M; prev R 4.22M) - Existing Home Sales (M/M): -1.9% (est 0.8%; prev R -3.7%) - Median Home Price For Existing...
The U.S. dollar gains ahead of the release of the FOMC minutes (7 PM BST), and indexes post small gains ahead of Nvidia results (NVDA.US, after the...
خسرت أسهم شركة Target Corp (TGT.US)، عملاق التجزئة الأمريكي الكبير الحجم، ما يقرب من 7.9٪ قبل افتتاح جلسة وول ستريت، بعد صدور توقعات الأرباح المتحفظة لبقية...
The shares of Target Corp (TGT.US), the US large format retail giant, are losing nearly 7.9% before the opening of the Wall Street session, following the...
انخفض مؤشر DAX بنسبة 0.30% في وقت النشر لا تزال الرسوم الجمركية الصينية المحتملة مطروحة على الطاولة تتخذ لاجارد من البنك المركزي الأوروبي موقفًا...
DAX is down 0.30% at the time of publication Potential Chinese tariffs remain on the table Lagarde from the ECB takes a dovish stance European...
لا يزال سعر الكاكاو أعلى من مستوى الدعم الحرج البالغ 000 7 دولار للطن. ومع ذلك، منذ الذروة عند 11500 دولار، تجاوز التصحيح 30٪، مما يضع السوق...
The price of cocoa remains above the critical support level of $7,000 per ton. However, since the peak at $11,500, the correction has exceeded 30%, theoretically...
أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.50٪ اليوم. وكان البيان أكثر تشددا نسبيا من ذي قبل، مما تسبب في ارتفاع حاد في قيمة الدولار...
