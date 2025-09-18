Chart of the day - NZDUSD (22.05.2024)
The Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) kept interest rates unchanged at 5.50% today. The statement was relatively more hawkish than before, causing a sharp...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات التضخم لشهر أبريل: مؤشر أسعار المستهلك: 0.3% فعليًا شهريًا؛ توقعات 0.2%...
الحدث الرئيسي اليوم هو صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير في مايو. وبصرف النظر عن هذا الحدث، يجب على المستثمرين أيضًا الانتباه إلى بيانات...
تشهد مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ جلسة مختلطة. انخفض مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.60%، في حين انخفض مؤشر S&P/ASX200 الأسترالي بنسبة 0.20%. وترتفع...
يتم تداول المؤشرات الأمريكية بالقرب من إغلاق يوم أمس، حيث يترقب المستثمرون تقرير أرباح شركة Nvidia، والذي من المقرر صدوره غدًا. انخفض سهم...
لا تتوقع السوق أي تغيير في سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي في اجتماع الغد، خلال الجلسة الآسيوية. في الواقع، لا يقوم السوق بتسعير أي تحرك من بنك...
Nvidia (NVDA.US) هي ثاني أكبر شركة في وول ستريت، ولكنها بالتأكيد الشركة الأكثر مراقبة والأسرع نموًا على الإطلاق، وهي "الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة"...
ارتفع سعر إيثريوم بأكثر من 20٪ منذ بداية هذا الأسبوع، مخترقًا مستوى 3800 دولار، بعد تقارير عن احتمال الموافقة على صناديق إيثريوم الفورية (ETFs) من قبل...
كانت وول ستريت في مزاج مختلط في بداية جلسة الثلاثاء أدى ضعف أسهم Nvidia إلى الضغط على أسعار مؤشر ناسداك تبدأ وول ستريت جلسة التداول يوم الثلاثاء...
سجل سوق القمح (WHEAT) مكاسب قوية للغاية يوم أمس، على الرغم من البيانات التي تشير إلى تحسن الحصاد في منطقة كانساس. ويرجع ذلك أساسًا إلى المخاوف المتزايدة...
النفط خام: أظهر النفط الخام رد فعل محدودا على المخاطر المرتبطة بالوضع في الشرق الأوسط. يتراجع خام غرب تكساس الوسيط نحو مستوى دعم كبير...
