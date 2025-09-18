🌱Wheat close to 9-month highs. Is draught in Russia and Ukraine a key reason?
The wheat market (WHEAT) posted very strong gains yesterday, despite data suggesting an improved harvest in the Kansas region. This is mainly due to growing...
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
مؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل أقل من المتوقع. داكس مع انخفاض. شركات صناعة السيارات تتعرض لمزيد من الضغوط من السوق الصينية. خلال جلسة اليوم،...
Crude Oil: Crude oil has shown limited reaction to the risks associated with the situation in the Middle East. WTI crude oil is falling towards...
PPI for April lower than expected. DAX with a decline. Car manufacturers further under pressure from the Chinese market. During...
كندا - بيانات التضخم لشهر أبريل: مؤشر أسعار المستهلكين: الفعلي: 2.7% على أساس سنوي. التوقعات 2.7% على أساس سنوي؛ السابق 2.9% على أساس سنوي؛ مؤشر...
Canada - Inflation Data for April: CPI: Actual: 2.7% YoY. Forecast 2.7% YoY; previous 2.9% YoY; CPI: Actual: 0.5% MoM. Forecast...
قبل بدء جلسة اليوم الثلاثاء في وول ستريت، أعلنت شركة التجزئة الأمريكية العملاقة ميسيز (M.US) عن أرباحها الفصلية. أعلنت الشركة عن أرباح أفضل من المتوقع...
Before the start of Tuesday's session on Wall Street, the American retail giant Macy's (M.US) presented its quarterly earnings. The company reported...
ارتفعت Ethereum بنسبة 20٪ تقريبًا منذ يوم أمس، متجاوزة لفترة وجيزة مستوى 3700 دولار بعد أنباء عن احتمال قبول هيئة الأوراق المالية والبورصات لصندوق استثماري...
Ethereum has gained almost 20% since yesterday, briefly surpassing the $3700 level following news about the possible acceptance of a spot ETF by the SEC...
قد يكون التضخم هو الموضوع الرئيسي اليوم في الأسواق المالية. وفي الولايات المتحدة، ستتاح لنا الفرصة لسماع آراء المزيد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة....
Today's main topic in the financial markets might once again be inflation. In the US, we will have the opportunity to hear opinions from more FOMC...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات التضخم لشهر أبريل: مؤشر أسعار المنتجين الألماني: 0.2% فعليًا على أساس شهري؛ التوقعات 0.3%...
07:00 AM BST, Germany - Inflation Data for April: German PPI: actual 0.2% MoM; forecast 0.3% MoM; previous 0.2% MoM; German...
ة. وكانت المؤشرات الصينية هي الأكثر خسارة، بانخفاض حوالي 0.85-1.20%. انخفض مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.45%، كما انخفض مؤشر SG20cash في سنغافورة...
Asia-Pacific indices are recording a downward session. China's indices are losing the most, down around 0.85-1.20%. Japan's Nikkei 225 index...
تحقق الجلسة الأولى في وول ستريت في أسبوع التداول الجديد مكاسب في أسعار جميع المؤشرات تقريبًا. ارتفع مؤشر Nasdaq التكنولوجي بنسبة 0.6%، وارتفع...
The first session on Wall Street in the new trading week brings gains in the quotations of almost all indices. The technology Nasdaq gains 0.6%, the...
تستمر تصريحات أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الاقتصاد أو السياسة حيث صرح بار أن التضخم في الربع الأول كان مخيبا للآمال وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت...
Statements by Fed members on the economy or policy continue. Barr stated that Q1 inflation was a disappointment and more time is needed to assess the situation....
