NATGAS عند أعلى المستويات منذ النصف الثاني من يناير 📈
تكتسب العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) ما يقرب من 3٪ اليوم بفضل توقعات درجات الحرارة المرتفعة التي يمكن أن تزيد الطلب على الكهرباء المولدة...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي جنون الذكاء الاصطناعي يعود مرة اخرى أرباح GPT4o وNvidia هل نشوة ما بعد مؤشر أسعار المستهلكين...
وول ستريت في مزاج مختلط في بداية الأسبوع تعليقات المصرفيين في التركيز Wix.com يرفع توقعات العام بأكمله تبدأ وول ستريت أسبوع التداول...
Wall Street in a mixed mood at the start of the week Bankers' comments in focus Wix.com raises full-year forecasts Wall Street is...
يستمر مؤشر DAX في الارتداد. شركات صناعة السيارات الألمانية تخسر بعد أن خفض بنك مورجان ستانلي توقعاته. قامت محكمة في سانت بطرسبرغ بتجميد بعض أصول...
DAX continues rebound. German auto makers lose after Morgan Stanley cut forecasts. A court in St. Petersburg has frozen some of the assets...
