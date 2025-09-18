Chart of the day - CHN.cash (17.05.2024)
Highlight of today's Asia-Pacific session was release of monthly activity data for April from China. Data can be best described as mixed, with industrial...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
المزيد
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
المزيد
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
المزيد
Highlight of today's Asia-Pacific session was release of monthly activity data for April from China. Data can be best described as mixed, with industrial...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح منخفض بيانات مؤشر أسعار المستهلكين النهائية لشهر أبريل من منطقة اليورو ستصدر في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش خطابات...
European indices set for lower opening Final CPI data for April from euro area due at 10:00 am BST Speeches from Fed, ECB and BoE members European...
تراجعت مؤشرات وول ستريت قليلاً عن أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها يوم أمس. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.21%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة...
Wall Street indices traded pulled back slightly from record highs yesterday. S&P 500 dropped 0.21%, Dow Jones ticked 0.10% lower and Nasdaq declined...
تداولت مؤشرات وول ستريت بشكل متباين اليوم، حيث استقر مؤشرا S&P 500 وNasdaq، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.1%، وانخفض مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة...
Wall Street indices trade mixed today - S&P 500 and Nasdaq trade flat, Dow Jones gains 0.1% and small-cap Russell 2000 drops 0.6% Dow Jones was...
ارتفع سهم Walmart (WMT.US) بأكثر من 6% اليوم، بعد إصدار تقرير أرباح الربع الأول من العام المالي 2025 (التقويم فبراير - أبريل 2024). أعلنت شركة التجزئة...
Walmart (WMT.US) rallies over 6% today, following release of fiscal-Q1 2025 earnings report (calendar February - April 2024). US retailer reported results...
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة مؤخرًا. يتم تداول NATGAS بأكثر من 50% فوق أدنى مستوياتها المحلية التي وصلت إليها في منتصف أبريل. كان هناك...
US natural gas prices have been climbing recently. NATGAS is trading over 50% above local lows reach in mid-April. There was quite a noticeable futures...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من...
US Energy Information Administration (EIA) issued an official weekly report on US natural gas inventories today at 3:30 pm BST. Report was expected to...
أعلنت شركة Cisco Systems عن نتائج الربع المالي الثالث يوم الأربعاء جاءت الأرباح أفضل من المتوقع الشركة تعزز توقعات الإيرادات للعام بأكمله ارتفاع...
Cisco Systems reported fiscal-Q3 results on Wednesday Earnings turned out to be better-than-expected Company boost full-year revenue forecast Spike...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي النفط يتأرجح بانتظار قرار OPEC الأسهم تستفيد من انخفاض الدولار الأمريكي
مؤشرات وول ستريت تفتح متباينة US30 يكسر علامة 40.000 نقطة تنخفض شركة Deere & Co بعد خفض توقعات أرباح العام بأكمله بدأت مؤشرات وول ستريت...
Wall Street indices open mixed US30 breaks above 40,000 pts mark Deere & Co drops after lowering full-year profit outlook Wall Street indices...
US industrial production report for April was released today at 2:15 pm BST. Report was expected to show small increases in industrial and manufacturing...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم