عاجل: بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة
صدر اليوم تقرير الإنتاج الصناعي الأمريكي لشهر أبريل عند الساعة 2:15 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادات طفيفة في الإنتاج الصناعي...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
01:30 PM BST, United States - Employment Data: Initial Jobless Claims: actual 222K; forecast 219K; previous 232K; Jobless Claims...
US housing market data for April was released today at 1:30 pm BST. Report was expected to show small month-over-month increase in building permits as...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: انشاء المنازل: السابق: 1321, المتوقع: 1420,الفعلي: 1360 تراخيص البناء سبتمبر: السابق: 1485,...
تشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى ارتفاع يوم الخميس، مما يشير إلى أن الانتقال إلى مستويات قياسية لمؤشر S&P 500 يمكن أن يمتد بعد نتائج وول مارت...
AlphaValue تخفض تصنيف أسهم بورشه يخشى المستثمرون استمرار الموقف المتشدد لمصرفيي بنك الاحتياطي الفيدرالي الوضع العام للسوق: جلبت جلسة التداول...
AlphaValue downgrades Porsche stock Investors fear maintenance of hawkish Fed bankers' stance General market situation: Thursday's...
تحولت مجموعة "إم بي سي" (MBC) إلى الربحية في الربع الأول من العام الجاري، بعد تحقيقها صافي ربح بلغ 121 مليون ريال مسجلا ارتفاعا بنحو...
في خطوة نحو خصخصة شركة "مطارات ماليزيا" (Malaysia Airports Holdings) يتعاون اثنان من أكبر مساهميها مع شركة "غلوبال إنفراستركتشر باتنرز"...
انتعشت أسعار الذرة بحوالي 13% من أدنى مستوياتها في فبراير، والتي كانت أدنى الأسعار منذ أكثر من 3 سنوات. زراعة الذرة أقل من متوسط الخمس سنوات. اعتبارًا...
IFR has released a recommendation on the GBPUSD currency pair. IFR recommends taking a short position on the pair at the following levels: Entry...
شهد الاقتصاد الياباني انكماشًا أكبر مما كان متوقعًا في الربع الأول من عام 2024، مع انخفاض سنوي بنسبة 2.0% مقارنة بالانخفاض المتوقع بنسبة 1.5%، وفقًا لبيانات...
Japan's economy experienced a more significant contraction than anticipated in the first quarter of 2024, with an annualized decrease of 2.0% compared...
أثارت بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي صدرت يوم أمس مشاعر المستثمرين وكانت بمثابة حافز للزيادات الديناميكية في أسواق الأسهم. ومع ذلك، فإن التقرير...
Yesterday's CPI data stirred investors' emotions and was a catalyst for dynamic gains in the stock markets. However, the report itself was not...
تسجل مؤشرات الأسهم من منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة صعودية بعد المكاسب القياسية التي حققتها وول ستريت في اليوم السابق. حققت المؤشرات الصينية أكبر مكاسب،...
Stock indices from Asia-Pacific are recording a rising session following record gains on Wall Street the previous day. Chinese indices are gaining...
تم تداول مؤشرات وول ستريت على ارتفاع اليوم، مدعومة بقراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أبريل. ستاندرد آند بورز 500 يرتفع 1% وداو جونز...
Wall Street indices traded higher today, supported by US CPI reading for April. S&P 500 gains 1%, Dow Jones adds 0.7%, while Nasdaq jumps 1.2% US...
