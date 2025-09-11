مخطط اليوم : USDJPY (16.07.2025)
توقف ارتفاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني عند متوسطه المتحرك لـ 200 فترة، في ظل ركود الدولار الأمريكي اليوم. كما خفت حدة الضغط على الين نتيجة...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
لا تزال الأسواق تستوعب ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أمس، والتصريحات المتشددة لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، والتي...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات التضخم لشهر يونيو: مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي 3.6% على أساس سنوي؛ المتوقع...
أغلقت وول ستريت على انخفاض في معظمها أمس، على الرغم من النتائج الفصلية القوية للغاية التي حققتها البنوك الرئيسية. تمكن قطاع التكنولوجيا من تجنب الانخفاضات...
بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية تتراجع عن مكاسبها السابقة. أعلنت الولايات المتحدة عن استثمار إضافي بقيمة 70 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، إلى...
انخفضت أسهم فريبورت-ماكموران (FCX.US) بنحو 4% في تداولات يوم الثلاثاء، حيث أثر خفض مورغان ستانلي لتصنيفها الائتماني على معنويات المستثمرين، على الرغم من...
انخفضت العقود الآجلة للكاكاو (COCOA) في بورصة ICE بأكثر من 5% اليوم، على الرغم من غياب أي أخبار مباشرة تبرر بوضوح هذا الرد الحاد في السوق. تعكس هذه الخطوة...
السياسة النقدية والحروب التجارية ظلت أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة لفترة طويلة، وهو وضع من غير المتوقع أن يتغير قبل سبتمبر. ويُضعف ارتفاع طفيف في معدل...
تحسنت معنويات وول ستريت عقب تقرير مؤشر أسعار المستهلك، الذي ساهم في تهدئة المستثمرين من خلال الإشارة إلى ضغوط أسعار متواضعة في الاقتصاد الأمريكي. وتضع...
النفط أشار دونالد ترامب إلى استئناف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، مُشيرًا إلى إحجام روسيا عن الانخراط في محادثات السلام. ومع ذلك، من المتوقع أن يتحمل...
في قرار مفاجئ وغريب كما يراه محللون، أعلنت شركة وزيز إير للطيران منخفض التكلفة، عن التخارج من سوق أبوظبي، بعد أعوام استفادت خلالها من أهم أسواق السفر...
لا يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذ أي إجراءات تجارية انتقامية قبل الأول من أغسطس، وفقًا لمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يتحدث مفوض التجارة سيفكوفيتش...
انطلقت اليوم في وول ستريت موسم أرباح أسهم البنوك الأمريكية، حيث تشهد تداولات منخفضة، على الرغم من تحقيق جميع المؤسسات نتائج قوية للغاية، حيث أعلنت عن...
مؤشر أسعار المستهلك الكندي (شهريًا) - يونيو: 0.1% (تقديرات: 0.1%؛ السابق: 0.6%) - مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): 1.9% (تقديرات: 1.9%؛ السابق:...
ارتفع مؤشر US100 على الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 2.7% على أساس سنوي في تقرير يونيو، مقابل 2.6% متوقعة و2.4% سابقًا. بلغ...
أظهر التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أن عدد المصانع المنتجة في المملكة بلغ بنهاية الربع الرابع 2024 أكثر من 9991 مصنعاً، بعدد عمالة...
اتسم أداء البورصات الأوروبية يوم الثلاثاء بالتباين، على الرغم من أن المعنويات في الولايات المتحدة إيجابية للغاية. وانخفضت معظم المؤشرات في القارة العجوز...
في تمام الساعة 1:30 مساءً بتوقيت غرينتش، ستصدر أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة لشهر يونيو. يشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا قبيل...
بلغ سعر بيتكوين أعلى مستوياته على الإطلاق يوم الاثنين، متجاوزًا 123,000 دولار أمريكي. ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل. أولًا، بيئة اقتصادية كلية مواتية...
ارتفعت أسهم شركة إنفيديا (NVDA.US) بأكثر من 4.1% في تداولات ما قبل السوق في وول ستريت، بعد تأكيد خطط الشركة لاستئناف مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي...
