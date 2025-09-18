عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): المتوقع: 3.6%, السابق: 3.8%, الفعلي: 3.6% مؤشر...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
نمت أرباح شركة "ديار للتطوير العقاري" الإماراتية بنسبة 29% في الربع الأول من العام الحالي إلى ما يقارب 73 مليون درهم حيث كشفت الشركة تحقيق زيادة...
يتم تداول الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تحت المتوسط المتحرك لمدة 100 فترة كسر الزوج دون مستوى الدعم الرئيسي أبطل الزوج هيكل 1:1 كان...
تنتظر الأسواق إصدارًا رئيسيًا لهذا الأسبوع، حيث من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أبريل في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش اليوم....
Markets are waiting for a key macro release of the week - US CPI report for April scheduled for 1:30 pm BST today. The report will be closely watched as...
المؤشر الألماني يرتفع قليلاً يضعف اليورو تحسبا لخفض سعر الفائدة في يونيو يضعف الدولار قبيل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك تشهد المؤشرات في أوروبا...
The German index slightly gains The euro weakens in anticipation of the June rate cut The dollar weakens ahead of the CPI report release Indices...
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - الإنتاج الصناعي لشهر مارس: الإنتاج الصناعي: فعلي -1.0% على أساس سنوي؛ التوقعات -1.2% على أساس...
10:00 AM BST, Euro Zone - Industrial Production for March: Industrial Production: actual 0.6% MoM; forecast 0.5% MoM; previous...
جلب تقرير مؤشر أسعار الأجور (WPI) الأخير للربع الأول من عام 2024 بعض الراحة لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) مع تباطؤ نمو الأجور. ارتفع المؤشر بنسبة 0.8%...
The recent Wage Price Index (WPI) report for the first quarter of 2024 brought some relief to the Reserve Bank of Australia (RBA) as wage growth slowed....
تشير العقود الآجلة إلى ارتفاع افتتاح الجلسة النقدية في أوروبا القراءة الرئيسية لهذا اليوم ستكون تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أبريل سيتم...
Futures point to higher opening of cash session in Europe The key reading of the day will be the US CPI report for April Data release at 1:30...
مؤشر أسعار المستهلك السويدي (شهري/شهري) أبريل: 0.3% (تقديرات 0.4%؛ سابق 0.1%) - مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y) أبريل: 3.9% (التقديري 4.0%؛ السابق 4.1%) تخسر...
Swedish CPI (M/M) Apr: 0.3% (est 0.4%; prev 0.1%) - CPI (Y/Y) Apr: 3.9% (est 4.0%; prev 4.1%) The SEK is losing against the EUR after a lower-than-expected...
ستتميز جلسة الأربعاء ببيانات مؤشر أسعار المستهلك من الولايات المتحدة كما سيتم النشر الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. توفر بيانات مؤشر أسعار المستهلك...
Wednesday's session will be marked by CPI data from the US. Publication at 1:30 pm BST. The CPI data offers a chance for a dovish...
أنهت المؤشرات في وول ستريت اليوم بشكل إيجابي قليلاً على الرغم من التعليقات المتفائلة من جيروم باول وبيانات مؤشر أسعار المنتجين المرتفعة قليلاً. ارتفع...
Indices on Wall Street end the day slightly positive despite hawkish comments from Jerome Powell and slightly higher PPI data. The US500 gains 0.10%,...
