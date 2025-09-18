علي بابا تعلن نتائج متباينة وتنخفض بنسبة 7% 📌
قدمت شركة علي بابا، العملاق الصيني العامل في صناعة التجارة الإلكترونية، نتائج مالية متباينة للربع الأول من العام الجاري. ومن الجدير بالذكر أن...
أخبار الأسواق
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
Alibaba, the Chinese giant operating in the e-commerce industry, presents mixed financial results for the first quarter of this year. It is worth mentioning...
أصبحت الاستثمارات في مراكز البيانات جذابة بشكل متزايد بسبب التوسع السريع في التقنيات المعتمدة على البيانات، وخاصة الذكاء الاصطناعي. نظرًا لأنه من المتوقع...
Investments in data centres are becoming increasingly attractive due to the rapid expansion of data-driven technologies, particularly AI. As consumers...
استحوذت "أسهم Meme" مرة أخرى على وول ستريت، كما يتبين من المكاسب القوية لشركات مثل AMC وGameStop وAMC. بالنسبة للشركات المتعلقة بالخلايا الكهروضوئية...
‘Meme stocks’ have once again taken over Wall Street, as can be seen from the strong gains of companies such as AMC, GameStop and AMC. For...
قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نظرة عامة شاملة على الوضع الاقتصادي الحالي، وسلط الضوء على عدة نقاط رئيسية. وأشار باول إلى أن التضخم في الربع الأول...
Federal Reserve Chair Jerome Powell provided a comprehensive overview of the current economic situation, highlighting several key points. Powell...
الدولار هو أحد عملات مجموعة العشرة الأضعف العائد على السندات الأمريكية آخذ في الانخفاض تحاول المؤشرات في وول ستريت الارتداد تفتح المؤشرات الأمريكية...
The dollar is one of the weaker G10 currencies Yields on US bonds are falling Indices on Wall Street are trying to rebound US indices open...
فاقت أرباح شركة "أدنوك للحفر" التوقعات، بعد تحقيقها نمواً في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 26%، على أساس سنوي، إذ بلغ صافي ربح الشركة المدرجة...
01:30 PM BST, United States - Inflation Data for April: PPI ex. Food/Energy/Transport: actual 3.1% YoY; previous 2.8% YoY; PPI:...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): المتوقع: 2.4%, السابق: 2.1%, الفعلي: 2.4% مؤشر...
النفط: لا يزال خام غرب تكساس الوسيط في حالة تماسك بين 78 و80 دولارًا أمريكيًا للبرميل، قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوعين من اجتماع أوبك+. ومن المرجح...
Oil WTI remains in consolidation between 78 and 80 USD per barrel, just over 2 weeks before the OPEC+ meeting. A decision to extend the voluntary...
ترتفع Paysafe Limited (PSFE.US)، وهي شركة أمريكية للمدفوعات عبر الإنترنت، بوتيرة مضاعفة في ما قبل السوق اليوم. كان سبب ارتفاع سعر السهم بنسبة...
Paysafe Limited (PSFE.US), US online payments company, is rallying at a double-digit pace in premarket today. An around-14% share price jump was triggered...
انخفض مؤشر DAX بشكل طفيف قبيل تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي العديد من أخبار الشركات من سوق الأسهم الألمانية لا يزال DE40 في منطقة الارتفاعات...
DAX slightly drops ahead of US PPI report Numerous corporate news from the German stock market DE40 remains in the zone of historical highs General...
الاتجاه طويل المدى لا يزال تصاعديًا الذهب يبطل هيكل 1:1 يتم تداول سوق الذهب في اتجاه تصاعدي لفترة طويلة. وبالنظر إلى الفاصل الزمني H1، يمكن أن...
