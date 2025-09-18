Spinneys تسجل أرباحا ب77 مليون درهم وسط مبيعات قياسية في الربع الأول 2024
أعلنت "سبينس"، المدرجة حديثاً في سوق دبي المالي وإحدى الشركات العاملة في مجال البيع بالتجزئة للمواد الغذائية الطازجة في دولة الإمارات العربية...
أخبار الأسواق
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
أعلن البيت الأبيض عن تعريفات جديدة على البضائع المستوردة من الصين. يؤدي الإعلان في المقام الأول إلى زيادة معدلات الرسوم الجمركية الموجودة بالفعل. ويقال...
White House announced new tariffs on imported goods from China. The announcement primarily increases rates on already existing tariffs. It is said that...
ينشر معهد ZEW الألماني للأبحاث الاقتصادية مجموعة جديدة من مؤشراته الشهرية في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش اليوم. وكان من المتوقع أن تظهر...
German ZEW economic research institute publish a new set of its monthly indicators at 10:00 am BST today. Data for May was expected to show an improvement...
ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف بعد صدور تقرير الوظائف البريطاني المخيب للآمال لشهر مارس اليوم في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. ومع ذلك،...
GBP gained slightly after release of disappointing UK jobs report for March today at 7:00 am BST. However, those gains turned out to be short-lived and...
يعد اليورو مقابل الدولار الأميركي أحد أزواج العملات الأجنبية التي يجب مراقبتها اليوم. سيأتي المصدر الأول المحتمل للتقلبات مع إصدار مؤشر ZEW الألماني لشهر...
EURUSD is one of the FX pairs to watch today. The first potential source of volatility will come with the release of German ZEW index for May at 10:00...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح منخفض التضخم في مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أبريل، ومؤشر ZEW الألماني لشهر مايو سيشارك رئيس بنك الاحتياطي...
European indices set for flat opening US PPI inflation for April, German ZEW index for May Fed Chair Powell to take part in discussion with ECB...
سيتم إصدار تقرير الوظائف في المملكة المتحدة لشهر مارس اليوم في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير مكاسب صغيرة في التوظيف...
UK jobs report for March was released today at 7:00 am BST. Report was expected to show a small employment gain as well as an uptick in unemployment rate....
تم تداول مؤشرات وول ستريت بشكل مختلط يوم أمس - انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.02%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.21%، بينما أضاف مؤشر ناسداك ومؤشر راسل...
Wall Street indices traded mixed yesterday - S&P 500 dropped 0.02%, Dow Jones declined 0.21% while Nasdaq and small-cap Russell 2000 added around...
تشهد توقعات التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعاً على المدى القصير إلى المتوسط. وتشير دراسة توقعات المستهلك الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن...
Inflation expectations in the US are rising in the short to medium term. The Fed's Consumer Expectations Survey, released, suggests that inflation...
أصدر مركز بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم استطلاع أبريل 2024 لتوقعات المستهلكين. وبحسب التقرير، ارتفعت توقعات نمو أسعار السلع والخدمات...
The Federal Reserve Bank of New York's Data Center today released the April 2024 Survey of Consumer Expectations. According to the report, expectations...
