EURJPY - Credit Agricole recommendation (13.05.2024)
Credit Agricole has issued a recommendation for the EURJPY currency pair. Credit Agricole recommends taking a short position on the pair with the following...
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
تتميز جلسة التداول الأولى في وول ستريت للأسبوع الجديد بارتفاع قوي في الأسهم المرتبطة بهوس ميمستوك 2021. ارتفعت أسهم GameStop بأكثر من 100% بينما أضافت...
The first Wall Street trading session of a new week is marked with a strong rally on shares associated with 2021 memestock mania. GameStop rallies over...
تبدأ وول ستريت أسبوعًا جديدًا من التداول على ارتفاع أسهم Meme وApple هي المواضيع الرئيسية لليوم بنك أوف أمريكا يخفض تصنيف أسهم شركة Penn Entertainment تبدأ...
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن طيران الإمارات قصة تحدٍ أقلعت قبل 39 عاماً فلم يعد عالم الطيران...
Wall Street starts new week of trading higher Meme stocks and Apple the main topics of the day BofA downgrades shares of Penn Entertainment Wall...
MUFG issued a recommendation for the EURUSD currency pair. MUFG recommends taking a long position on the pair with following levels: Entry (market):...
يتجه موسم أرباح وول ستريت للربع الأول من عام 2024 ببطء إلى نهايته، حيث أعلنت غالبية الشركات الأمريكية الكبرى عن نتائجها بالفعل. ومع ذلك لا تزال هناك بعض...
Wall Street earnings season for Q1 2024 is slowly heading to a close, with the majority of large US companies having already reported their results. Nevertheless...
أظهرت البيانات المالية لشركة سالك، المدرجة في سوق دبي المالي، أرباحها الربع الأول من العام الحالي مسجلا 277.3 مليون درهم مسجلةً ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.7%...
ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 2.30٪ وتختبر مستوى المقاومة عند 63000 دولار مرة أخرى. بعد افتتاح أضعف نسبيًا في بداية اليوم، انخفض سعر البيتكوين مؤقتًا إلى...
Bitcoin gains 2.30% and is testing the resistance level at $63,000 again. After a relatively weaker opening at the start of the day, the price of BTC even...
هذا الأسبوع، سيكون زوج يورو/دولار EUR/USD في دائرة الضوء مع صدور بيانات مهمة حول الاقتصاد الأمريكي. وسوف يراقب المستثمرون عن كثب نتائج التضخم في الولايات...
This week, the EUR/USD pair will be in the spotlight as important data about the American economy is released. Investors will be closely monitoring the...
يعتبر اليوم خفيفا نسبيا من حيث منشورات الاقتصاد الكلي. لا توجد أحداث مجدولة في التقويم يمكن أن يكون لها تأثير أكثر أهمية على الأسواق العالمية. ومع ذلك،...
Today is a relatively light day in terms of macroeconomic publications. There are no events scheduled on the calendar that could have a more significant...
تتسم مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ جلسة مختلطة. وشهد مؤشر Nikkei 225 الياباني (-0.20%) ومؤشر FTSE China A50 (-0.40%) خسارة طفيفة. ارتفعت المؤشرات...
Asia-Pacific indices are having a mixed session. Japan's Nikkei 225 index (-0.20%) and the FTSE China A50 index (-0.40%) are losing slightly....
