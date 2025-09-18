ملخص يومي: أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يحافظون على موقف محافظ 📌
تنهي المؤشرات في الولايات المتحدة اليوم حول مستويات الافتتاح. وبعد مكاسب طفيفة في بداية الجلسة، تم إرجاع المكاسب جزئيًا. ويتداول مؤشر US500 دون تغيير...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
Indices in the USA end the day around their opening levels. After a slight gains at the start of the session, the gains were then partially given...
تؤدي المرحلة الثانية من جلسة التداول يوم الجمعة في الأسواق المالية الدولية إلى تدهور معنويات المستثمرين. استعاد الدولار الأمريكي قوته بعد قراءة ضعيفة لثقة...
The second phase of Friday's trading session on international financial markets brings a deterioration in investor sentiment. The US dollar regained...
شدد محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان على ضرورة أن يمضي البنك المركزي بحذر ومداولة بينما يعمل على تحقيق هدف التضخم البالغ 2٪. وفي تصريحاتها الأخيرة،...
Federal Reserve Governor Michelle Bowman emphasized the need for the central bank to proceed with caution and deliberation as it works towards achieving...
المؤشرات تفتح على ارتفاع ارتفاع عوائد السندات الدولار أيضا إيجابي قليلا وفي اليوم الأخير من هذا الأسبوع، تستمر مؤشرات أسواق الأسهم في الارتفاع،...
Indices open higher Bond yields gain Dollar also slightly positive On the last day of this week, equity market indices continue to rise, gaining...
03:00 PM BST, United States - University of Michigan inflation report for May: Michigan Current Conditions: actual 68.8; forecast...
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة 5 سنوات ديسمبر من جامعة ميشيغان: 3.1% مقابل 3.1% متوقعًا (3.0%سابقًا) توقعات التضخم لمدة سنة...
01:30 PM BST, Canada - Employment Data for April: Unemployment Rate: actual 6.1%; forecast 6.2%; previous 6.1%; Participation...
تم إصدار تقرير الوظائف في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في التوظيف. بيانات الوظائف من كندا وجاءت كالتالي: تغيير...
تربح أسهم Novavax (NVAX.US) ما يقرب من 120٪ قبل بدء جلسة التداول النهائية لهذا الأسبوع على خلفية توقيع اتفاقية ترخيص بقيمة 1.2 مليار دولار مع Sanofi (SAN.FR). تغير...
Novavax (NVAX.US) shares are gaining nearly 120% before the start of this week's final trading session on the back of the signing of a $1.2 billion...
مؤشر داكس عند أعلى مستوياته التاريخية الجديدة يهيمن جانب الطلب خلال النصف الأول من جلسة يوم الجمعة تقوم البنوك الاستثمارية بمراجعة تغطيتها التحليلية...
DAX at new historic highs Demand side dominates during the first half of Friday's session Investment banks review their analytical coverage...
أفادت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن شركة أرامكو السعودية ستسلم الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام بالكامل إلى أربع مصافي آسيوية على الأقل في يونيو المقبل....
يشير التشكيل الفني على مؤشر الدولار (USDIDX) إلى تكرار محتمل للهيكل اعتبارًا من نهاية عام 2023. وفي مثل هذا السيناريو، فإن استمرار الاتجاه الهبوطي هو...
ويتداول الذهب عند أعلى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا وارتفع 1.3%، مقتربًا من مستوى 2380 دولارًا للأونصة. إنه أقل بنسبة 2.3٪ فقط من أعلى مستوياته...
Gold is trading at its highest levels in almost three weeks and has gained 1.3%, approaching the USD 2380 per ounce level. It is just 2.3% short of its...
