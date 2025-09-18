هدوء ما قبل العاصفة
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي الذهب يلتزم في فترة التماسك النفط يرتفع بعد بيانات الصين الأسهم تعود لتسجل ارتفاعات بالرغم...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
أصدرت شركة والت ديزني نتائج الربع الثاني من العام المالي هذا الأسبوع تطابق السهم مع توقعات المبيعات وتجاوز توقعات الربح يُنظر إلى توقعات نمو ربحية...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة السابق: 208 المتوقع: 212 الفعلي: 231 ارتفاع مطالبات البطالة فوق مستويات 225 ألف...
يعكس الجنيه الانخفاضات الأولية بعد أن قال المحافظ بيلي إن البنك لم يصل بعد إلى نقطة خفض سعر الفائدة الأساسي تعليقات: الصدمات التضخمية في جميع...
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:5.25%، المتوقع: 5.25%، الفعلي: 5.25% توزيع أصوات المصرفيين (ارتفاع...
تبرد المعنويات في أوروبا قليلاً ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.4% ويكافح من أجل إعادة اختبار أعلى مستوياته التاريخية مرسيدس بنز وفونوفيا تخسران بعد خفض...
نشرت ARM Holdings (ARM.US) تقرير أرباح الربع الرابع من عام 2024 أمس بعد إغلاق جلسة السوق. في حين أن النتائج للربع من يناير إلى مارس 2024 كانت أفضل من المتوقع،...
يعيش سوق أبوظبي للأوراق المالية حالة من الترقب في إنتظار 3 طروحات جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، إحداها يُحتمل أن يكون إدراجاً مزدوجاً مع...
الحدث الكلي الأكثر أهمية خلال جلسة اليوم سيكون على الأرجح قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة. ويعتقد على نطاق واسع أن البنك المركزي سيقرر الإبقاء عليها...
تشير العقود الآجلة إلى الافتتاح المحافظ للجلسة النقدية الأوروبية يتخلى الين الياباني عن مكاسبه التي تغذيها التدخلات اللفظية في سوق العملات سيتحول...
أدت جلسة الأمس في وول ستريت إلى تبريد معنويات المستثمرين الصعودية إلى حد ما وخسر مؤشر ناسداك للتكنولوجيا 0.18%، وانخفض مؤشر Russell 2000 الأصغر حجمًا...
