Morning Wrap (09.05.2024)
Yesterday's session on Wall Street somewhat cooled bullish investor sentiment.The technology Nasdaq lost 0.18%, the smaller-cap Russell 2000 fell...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
المزيد
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
المزيد
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
المزيد
يتم تداول مؤشرات وول ستريت على انخفاض في الغالب اليوم، لتقطع ارتفاعًا دام 4 أيام. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة...
Wall Street indices are trading mostly lower today, snapping a 4-day rally. S&P 500 drops 0.1%, Nasdaq trades 0.3% lower and small-cap Russell 2000...
من المقرر أن تعلن ARM Holdings (ARM.US) عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2024 اليوم بعد اختتام جلسة وول ستريت. ستتم مراقبة التقرير عن كثب ليس فقط...
ARM Holdings (ARM.US) is scheduled to announce its fiscal-Q4 2024 results today after close of the Wall Street session. Report will be closely watched...
يرتد النفط من أدنى مستوياته خلال شهرين، والذي وصل إليه في وقت سابق اليوم. انخفضت أسعار النفط الخام بما يصل إلى 2% في وقت سابق اليوم، لكنها تعافت بالكامل...
Oil is bouncing off 2-month lows, which were reached earlier today. Crude prices was down as much as 2% earlier today, but has fully recovered from and...
بدأت شركة Tesla (TSLA.US) تداولات اليوم بفجوة سعرية هبوطية. وجاء هذا التحرك الهبوطي نتيجة لتقرير من رويترز. وذكرت وكالة الأنباء أن المدعين الأمريكيين يدرسون...
Tesla (TSLA.US) launched today's trading with a bearish price gap. The move lower was triggered by a report from Reuters. News agency reported that...
أفادت وسائل الإعلام اليابانية، وعلى وجه التحديد تلفزيون طوكيو، أن اليابان تدخلت في سوق العملات الأجنبية الأسبوع الماضي. يستند التقرير إلى معلومات من مسؤول...
Japanese media, precisely TV Tokyo, informed that Japan has intervened in the FX market last week. Report is based on information from anonymous Japanese...
US Department of Energy (DOE) released an official, weekly report on US oil inventories today at 3:30 pm BST. Report was expected to show an over-million...
صدرت بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مخزون النفط الخام: السابق: 7.265, المتوقع: -1.430, الفعلي: -1.362 مخزون البنزين: +0.92...
تفتتح وول ستريت على انخفاض US2000 مع نموذج الرأس والكتفين المحتمل تحركات كبيرة بعد الأرباح على Arista وShopify وReddit وZoomInfo بدأت مؤشرات...
Wall Street opens lower US2000 with potential head and shoulders pattern Big post-earnings moves on Arista, Shopify, Reddit and ZoomInfo Wall...
ارتدت عملة البيتكوين من منطقة المقاومة الرئيسية على المدى القصير لا تزال المعنويات على المدى القصير هبوطية عاد السعر إلى ما دون المتوسط المتحرك...
أعلنت شركة " تويوتا موتورز" عن توقعات ضعيفة للأرباح بعد أن أجبرتها الفضائح الأخيرة على خفض إنتاجها، رغم تحقيقها مبيعات قياسية في 2023 بلغت 5.4...
على مدى الأسابيع الثلاثة عشر الماضية، أعلنت الشركات المدرجة في وول ستريت عن استعدادها لإعادة شراء ما قيمته أكثر من 383 مليار دولار من أسهمها الخاصة، وهو...
Over the past 13 weeks, Wall Street-listed companies have announced their willingness to buy back more than $383 billion worth of their own shares, the...
