أوبر تتراجع بنسبة 7% بعد الأرباح
تلقت شركة Uber Technologies (UBER.US) ضربة قوية في تداولات ما قبل السوق في الولايات المتحدة اليوم. انخفض السهم بنسبة 7٪ بعد إصدار تقرير أرباح الربع الأول...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
المزيد
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
المزيد
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
المزيد
تلقت شركة Uber Technologies (UBER.US) ضربة قوية في تداولات ما قبل السوق في الولايات المتحدة اليوم. انخفض السهم بنسبة 7٪ بعد إصدار تقرير أرباح الربع الأول...
Uber Technologies (UBER.US) is taking a hit in US premarket trading today. Stock sinks 7% following release of Q1 2024 earnings report. Company reported...
تواصل المؤشرات الأوروبية موجة صعودية يمهد مؤشر داكس الألماني الطريق لاختبار منطقة القمم التاريخية النتائج الفصلية من Puma وBMW وSiemens Energy الوضع...
European indices continue upward wave German DAX clears the way to test the zone of historical peaks Quarterly results from Puma, BMW and Siemens...
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي والرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ,أن المطار المستقبلي لدبي يخدم النمو المتزايد...
إن ارتفاع المخاطرة الذي أدى إلى ارتفاع الأسهم في جميع أنحاء العالم يأخذ استراحة في منتصف الأسبوع. وفي يوم الثلاثاء، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب...
الدولار قوي بشكل استثنائي في الجزء الأول من اليوم كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.16%، وفي وقت سابق ، تجاوزت الزيادات 0.20%. ومع ذلك،...
Today, the dollar is exceptionally strong in the first part of the day. The US Dollar Index (USDIDX) is gaining 0.16%, and earlier in the day, the increases...
سعر الفائدة الفعلي لدى البنك المركزي السويدي 3.75% (المتوقع 3.75%، السابق 4.00%) خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى...
Swedish Riksbank Rate Actual 3.75% (Forecast 3.75%, Previous 4.00%) The Riksbank reduced the policy rate by 0.25 percentage points to 3.75% as...
أجندة الاقتصاد الكلي خفيفة نسبيًا، ومع ذلك، سيتركز اهتمام المستثمرين على تصريحات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الجزء الأخير من اليوم. خلال...
Today's macroeconomic calendar is relatively light, however, investors' attention will be focused on the statements of FOMC members in the latter...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - الإنتاج الصناعي لشهر مارس: الإنتاج الصناعي الألماني: -3.35% فعليًا على أساس سنوي؛ السابق -5.16% على...
07:00 AM BST, Germany - Industrial Production for March: German Industrial Production: actual -3.35% YoY; previous -5.16% YoY; German...
تشهد مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ جلسة هبوطية ولوحظت أكبر الخسائر في مؤشر Nikkei 225 الياباني (-1.20٪) ومؤشر SG20cash السنغافوري (-1.10٪). انخفضت المؤشرات...
Asia-Pacific indices are having a down session. The biggest losses are observed in the Japanese Nikkei 225 index (-1.20%) and the Singapore SG20cash...
حققت جلسة التداول يوم الثلاثاء في القارة القديمة مكاسب كبيرة في جميع المؤشرات تقريبًا. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.45%، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي...
Tuesday's trading session on the Old Continent brought sizable gains in almost all indices. German DAX gained 1.45%, French CAC40 added 0.99%, and...
يرتفع سعر الكاكاو بنسبة 14% تقريبًا اليوم، وهو على الأرجح أكبر ارتفاع يومي على الإطلاق. وبطبيعة الحال، يغلق السوق في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش، لذلك...
Cocoa is rebounding by almost 14% today, which is probably the biggest daily spike ever. Of course, the market closes at 6:30 pm GMT, so some of the movement...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم