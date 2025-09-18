كاشكاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي: يجب الحفاظ على أسعار الفائدة لفترة أطول من الوقت
علق نيل كاشكاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتو على أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة وألمح إلى الخطوات الإضافية المحتملة من...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
Neel Kashkari of the U.S. Fed just commented on the latest NFP data from the U.S. and hinted at possible further steps by the Federal Reserve in terms...
تعد شركة Arista Networks لاعبًا رئيسيًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وإن كان ذلك في قطاع مختلف عن صانعي الرقائق. Arista هو مزود محولات شبكة مركز البيانات....
Arista Networks is a major player in the artificial intelligence space, albeit in a different segment than chipmakers. Arista is a provider of data center...
أطلقت شركة Apple (AAPL.US) للتو بثًا مباشرًا تشارك فيه مع الجمهور عرض iPad اللوحي الجديد. تكتسب أسهم الشركة اليوم أكثر من 1٪ بعد تقرير وول ستريت جورنال...
Apple (AAPL.US) has just launched a live broadcast in which it shares with the public the new iPad tablet offering. The company's shares are...
كندا، مؤشر مديري المشتريات Ivey لشهر أبريل. الفعلي: 63.0. المتوقع: 58.1. السابق: 57.5 ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الانتعاش في مؤشر Ivey PMI...
- Canada, Ivey PMI for April. Actual: 63.0. Expected: 58.1. Previous: 57.5 It is worth noting that much of the rebound in the Ivey PMI index...
نتائج ديزني في التركيز توقعات Palantir المنخفضة ترفع أسهم الشركة بنحو 10٪ بدأت مؤشرات وول ستريت جلسة التداول يوم الثلاثاء بارتفاع طفيف. في هذه...
Disney results in focus Palantir's lower forecasts lift the company's shares by nearly 10% The Wall Street indices started Tuesday's...
أصدرت عملاق صناعة الترفيه نتائجها للربع الثاني من عام 2024 اليوم (السنة المالية للشركة لا تتوافق مع السنة التقويمية). تجاوزت الشركة التوقعات من حيث ربحية...
The entertainment industry giant released its 2Q24 results today (the company's fiscal year does not align with the calendar year). The company exceeded...
ستقدم فيراري دائمًا سيارات أقل من الطلب في الأسواق. هذه كلمات إنزو فيراري، مؤسس شركة السيارات الرياضية الإيطالية، التي أصدرت للتو نتائجها المالية للربع...
Ferrari will always deliver one less car than the market demands. These are the words of Enzo Ferrari, founder of the Italian sports car company, which...
النفط: تثور تكهنات بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل دول أوبك+ للنصف الثاني من العام الجاري وترفع السعودية أسعار التصدير لشهر يونيو، مما...
تواصل المؤشرات الأوروبية موجة صعودية يخترق مؤشر داكس الألماني منطقة المقاومة الرئيسية النتائج الفصلية من زالاندو وUBS الوضع العام للسوق: تتوهج...
Oil Speculations arise regarding the extension of voluntary production cuts by OPEC+ countries for the second half of this year Saudi Arabia is...
European indices continue upward wave German DAX breaks above key resistance zone Zalando and UBS quarterly results Overall market situation: Almost...
وفقا لمصادر مُطَّلَعة فإن شركة «شل» تجري محادثات مع «أرامكو السعودية» لبيع محطات الوقود التابعة لها في ماليزيا، في صفقة...
أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز والمدرجة في سوق أبوظبي المالي، نتائجها المالية الموحدة للأشهر الثلاثة...
